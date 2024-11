Darum ändern sich die "The Voice of Germany"-Sendezeiten

Fans von The Voice of Germany müssen jetzt stark sein: Bislang versorgte das Format seine Zuschauer zweimal pro Woche mit dem Talent seiner Teilnehmer. Doch nun verkündet Sat.1 eine Änderung. Ab dem 8. November wird die Show nur noch einmal wöchentlich zu sehen sein. Die Ausstrahlung auf ProSieben fällt weg, da der Sender Platz für die neue Realityshow "Destination X" schaffen muss. Die Planänderung fällt in eine spannende Phase der Sendung, denn bald stehen die Liveshows an, in denen die Nachwuchssänger die Zuschauer überzeugen müssen.

Neben den Musikern auf der Bühne stehen bei "The Voice of Germany" auch die Jurymitglieder im Vordergrund. Zu den bekannten Gesichtern von Yvonne Catterfeld (44), Mark Forster (41) und Samu Haber (48) gesellt sich in dieser Staffel auch Kamrad. Gegenüber Promiflash berichtete der "I Believe"-Interpret, warum sein Status als Newcomer auch eine Geheimwaffe sein könnte: "Ich sehe es mehr als Vorteil, neu dabei zu sein, weil sich die anderen Coaches nicht auf mich vorbereiten konnten. Weil ich noch nie vorher dabei war, ist jeder Spruch, jeder Witz von mir überraschend für die anderen Coaches."

Bei "Destination X" können sich die Zuschauer gleich auf ein komplett neues Konzept freuen. Laut einer Pressemitteilung von ProSieben werden in dem Format acht Promis auf einen Roadtrip durch Europa geschickt. Während ihrer Reise ist ihr Gefährt komplett abgedunkelt, und sie müssen versuchen herauszufinden, wo genau sie sich gerade befinden. Mit dabei sind unter anderem Max Bornmann, Ekaterina Leonova (37), Philipp Boy (37) und Leyla Lahouar (28).

Anzeige Anzeige

Getty Images Kamrad, Musiker

Anzeige Anzeige

Joyn/Benedikt Müller Leyla Lahouar, "Destination X"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige