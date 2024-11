Jonathan Bailey studierte "Wicked"-Choreographie im Flugzeug

Jonathan Bailey (36) hat sich einer enormen Herausforderung gestellt: Während er gleichzeitig für die erfolgreiche Netflix-Serie Bridgerton in London und die historische Romanze "Fellow Travelers" in Kanada vor der Kamera stand, lernte er die Choreografien für seine Rolle im kommenden Musical-Film "Wicked". Seine Co-Darstellerin Ariana Grande (31) verriet gegenüber dem Magazin People: "Er flog buchstäblich hin und her, hatte Tanzproben an seinen freien Tagen und kam dann wieder zurück." Jonathan selbst scherzte dazu: "Ich watschelte zurück."

Die Hingabe des Schauspielers ging sogar so weit, dass er auf den Langstreckenflügen zwischen den Kontinenten die Tänze einstudierte. "Ich habe Videos auf meinem Handy, wie ich während der Flüge übe", erzählte Jonathan. Ariana zeigte sich beeindruckt von seinem Engagement: "Unsere Choreografen besuchten ihn, um mit ihm in seiner Garderobe zu proben. Ich bin einfach so dankbar, dabei zu sein und diese besondere Arbeit mit den brillantesten Künstlern um mich herum zu feiern." Jonathan ergänzte bewundernd über seine Kollegen: "Als ich den finalen Film sah, war ich überwältigt. Die Darbietungen sind umwerfend – besonders die von Ari und Cynthia (37)."

Abseits von "Wicked" ist Jonathan vor allem für seine Rolle als Anthony Bridgerton in der gleichnamigen Serie bekannt. Die vierte Staffel von "Bridgerton" soll 2026 erscheinen. In "Fellow Travelers" stand er gemeinsam mit seinem Schauspiel-Kollegen, dem "White Collar"-Darsteller Matt Bomer (47), vor der Kamera; die Miniserie wurde im Oktober 2023 veröffentlicht. "Wicked: Teil Eins", unter der Regie von Jon M. Chu (45), kommt am 22. November in die Kinos, der zweite Teil folgt 2025. Der Film basiert auf dem erfolgreichen Broadway-Musical und erzählt die Vorgeschichte zur berühmten Hexe des Westens. Neben Jonathan und Ariana sind Stars wie Cynthia Erivo, Jeff Goldblum (72) und Michelle Yeoh (62) Teil des beeindruckenden Casts.

Getty Images Jonathan Bailey, "Bridgerton"-Star

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

