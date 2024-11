Cher enthüllt die wahren Gründe für die Scheidung von Gregg

Megastar Cher (78) thematisiert in ihrer Autobiografie "Cher: The Memoir, Part One" die turbulente Beziehung zu ihrem zweiten Ehemann Gregg Allman (✝69). Nur vier Tage nach der Scheidung von Sonny Bono (✝62) heiratete die Sängerin 1975 den Musiker in Las Vegas. Doch bereits neun Tage später reichte sie wiederum die Scheidung von Gregg ein. Wie Cher in ihren Memoiren verrät, sei eine "Plastiktüte voller weißem Pulver", die sie in dessen Kulturbeutel entdeckt hatte, der Grund für ihre Entscheidung gewesen.

Die explosive Beziehung der beiden schien zunächst gerettet, als Gregg sich bereit erklärte, eine Entzugsklinik aufzusuchen. Das Paar unternahm sogar eine verspätete Hochzeitsreise nach Jamaika. Doch auch dort wurde ihre Verbindung auf die Probe gestellt, als Cher ihn beim Trinken erwischte. Später fand die Sängerin heraus, dass Gregg heroinabhängig war. In ihren Memoiren schildert Cher Greggs kontinuierlichen Kampf und schreibt anerkennend: "Er versuchte es weiterhin, trotz aller Rückschläge."

1976 kam der gemeinsame Sohn Elijah Blue Allman (48) zur Welt, der jüngere Bruder von Chaz Bono (55), Chers Sohn aus erster Ehe. Doch das Familienglück währte nicht lange: Gregg erlitt einen paranoiden Zusammenbruch und behauptete, bewaffnete Männer im Garten zu sehen. Für Cher war dies "der letzte Strohhalm", wie sie sagt. Sie erklärt in ihren Memoiren: "Es war nicht sicher für die Kinder. Es passierte nur einmal, aber ich konnte das Risiko nicht eingehen." Die endgültige Trennung folgte, und 1979 wurde die Scheidung rechtskräftig. Als Gregg 2017 im Alter von 69 Jahren an Leberkrebs starb, erwies Cher ihm die letzte Ehre und nahm an seiner Beerdigung teil.

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Show 2024

Getty Images Cher, Sängerin

