Demi Lovatos Arbeit an ihrem Dokumentarfilm war "heilend"

Demi Lovato (32) hat enthüllt, dass die Arbeit an ihrer neuen Dokumentation "Child Star" für sie eine zutiefst wohltuende Erfahrung war. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles erklärte die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin, dass der gesamte Prozess ihr geholfen habe, ihr jüngeres Ich zu wertschätzen. "Die ganze Reise war wirklich heilend für mich. Mein inneres Kind zu ehren, war wirklich heilsam", sagte Demi gegenüber People beim Teen Vogue Summit. Sie fügte hinzu, dass das Zurückblicken und Anerkennen ihrer eigenen Kämpfe ihr dabei geholfen habe, Raum für ihr jüngeres Selbst zu schaffen, das keine normale Kindheit erleben konnte.

In der Dokumentation, die Demis Regiedebüt markiert und im September auf Hulu Premiere feierte, setzt sie sich mit anderen ehemaligen Kinderstars wie Drew Barrymore (49), Kenan Thompson (46), Raven-Symoné und Alyson Stoner (31) zusammen, um über ihre Erfahrungen im frühen Rampenlicht zu sprechen. "Es hat wirklich ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen und uns weniger allein fühlen lassen, unsere Geschichten zu teilen", erklärte Demi. Sie betonte, dass sie seit ihrem siebten Lebensjahr vor der Kamera stehe, was zu vielen Problemen wie geringem Selbstwertgefühl und Körperbildfragen geführt habe. "Ich habe gelernt, eine gesündere Beziehung zur Kamera zu haben und Grenzen zu setzen, um mich zu schützen, wenn ich mich unsicher fühle", sagte sie weiter.

Demi begann ihre Karriere in der Kinderserie "Barney und seine Freunde", bevor sie mit dem Disney-Film "Camp Rock" den Durchbruch schaffte. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, in jungen Jahren im Rampenlicht zu stehen, und möchte, dass ihre zukünftigen Kinder eine normale Kindheit genießen können. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sagte sie: "Ich würde sagen: 'Lasst uns Musiktheorie studieren und dich auf den Tag vorbereiten, an dem du 18 wirst, denn vorher passiert es nicht. Nicht weil ich nicht an dich glaube oder dich nicht liebe, sondern weil ich will, dass du eine Kindheit hast, die ich nicht hatte.'" Neben ihrer musikalischen Karriere setzt sich Demi leidenschaftlich für mentale Gesundheit ein und ermutigt andere, ihre Stimme zu nutzen und ihre Wahrheit zu leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato im November 2024 beim Teen Vogue Summit

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato im September 2015 beim iHeartRadio Music Festival in L.A.

Anzeige Anzeige