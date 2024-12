Lüge? Kein Temptation-Verführer ahnte Lisas Schwangerschaft

Lisa Marie Straube (23) war während ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. 2024 schwanger. Dass sie und ihr Partner Furkan Akkaya (23) Nachwuchs erwarten, wusste das Paar zum Zeitpunkt der Dreharbeiten allerdings noch nicht. Einige Verführer in der Villa der Frauen sollen das jedoch schon geahnt haben, wie Mitstreiterin Jessi vor wenigen Wochen auf Social Media behauptete. Lisa stellt nun jedoch gegenüber Promiflash klar: "Das ist Blödsinn."

Die Vermutung, dass die Internet-Bekanntheit schwanger sein könnte, sei eigentlich gar nicht zur Sprache gekommen. "Also Jessi hat da wirklich – so hart es jetzt klingen mag – gelogen und das ist ja nicht das erste Mal, dass sie gelogen hat, weil sie versucht immer, direkt mit allem an die Öffentlichkeit zu gehen", meint Lisa und betont: "Das einzige war einmal, dass ein Verführer zu mir gekommen ist und einen Spaß wegen meiner Brüste gemacht hat." Er habe kommentiert, dass sie keinen Alkohol trinkt und eine große Oberweite hat – und geschlussfolgert: "Ah, du bist doch schwanger", erklärt Lisa gegenüber Promiflash. Doch der besagte Verführer habe sich danach bei ihr wegen der Aussage entschuldigt. Außerdem erklärt die Influencerin: Hätte irgendwer innerhalb der Villa ernsthaft vermutet, dass sie schwanger sei, hätte das auch die Produktion mitbekommen und Lisa hätte einen Schwangerschaftstest machen müssen. Wäre der – wie in ihrem Fall – positiv ausgefallen, wäre die "Temptation Island V.I.P."-Reise für das Paar beendet gewesen.

Wie Lisa und Akka bereits vor einigen Wochen beteuerten, wäre eine Teilnahme an dem Format auch keine Option gewesen, hätten sie schon vor den Dreharbeiten von der Schwangerschaft gewusst. "Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen und auch nicht, wenn wir bereits Hochzeitspläne gehabt hätten", erklärte die Beauty gegenüber Bild. Mittlerweile hat die 23-Jährige ihre Schwangerschaft aber bereits hinter sich gebracht. Sohnemann Emilio erblickte im Oktober das Licht der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube mit ihrem Sohn, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige