Überholspur-"Era": Taylor Swift feiert ihren 35. Geburtstag

Taylor Swift (35) wird 35 Jahre alt! Nachdem sie mit ihrer unglaublichen "Eras"-Tour weltweit für Furore sorgte, darf sich die Popsängerin heute feiern lassen. Die Tour, die fast zwei Jahre dauerte, brach zahlreiche Rekorde und festigte Taylors Status als einer der einflussreichsten Popstars unserer Zeit. Ihre Tour führte die Freundin von NFL-Star Travis Kelce (35) auch in die Schweiz. In der Alpenrepublik lösten die Fans der US-Amerikanerin durch Hüpfen und Tanzen sogar ein Erdbeben aus.

Taylor, die ursprünglich aus Pennsylvania stammt, begann ihre Musikkarriere in jungen Jahren. Als Tochter eines Börsenmaklers und einer Marketingmanagerin startete sie auf einer Weihnachtsbaumfarm, bevor sie als Teenager bei Sony/ATV ihren ersten Vertrag unterschrieb. Ursprünglich im Country-Genre bekannt, gelang ihr der Wechsel zum Pop mit dem Album "1989" im Jahr 2014. Die kreativen Experimente und Stilwechsel der Katzenliebhaberin haben ihr zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter 14 Grammys. Zu den wichtigsten Momenten ihrer Karriere zählten neben den musikalischen Erfolgen auch medial viel beachtete Ereignisse wie der Eklat mit Kanye West (47) bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2009.

Neben ihrer Musik ist Taylor auch für ihr turbulentes Liebesleben bekannt, das häufig Stoff für ihre Hits liefert. Beziehungen zu Prominenten wie Joe Jonas (35), Harry Styles (30) und Calvin Harris (40) verarbeitete sie in ihren Liedern. Ihre Songs über Liebe und Herzschmerz spiegeln oft ihre persönlichen Erfahrungen wider und erreichen so ein breites Publikum. Heute scheint Taylor bei ihrem Travis angekommen zu sein, was ihrer kreativen Arbeit jedoch keinen Abbruch tut.

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

