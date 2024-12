Elton John spricht offen über sein hitziges Temperament

Elton John (77) hat in einem Interview mit der Time über sein berühmt-berüchtigtes Temperament gesprochen. Der Sänger gab offen zu, dass er eine geringe Geduld habe und schnell wütend werde. Das Interview, das am Mittwoch, 11. Dezember, veröffentlicht wurde, fand im Rahmen seiner Ernennung zur "Ikone des Jahres" statt. Elton erzählte, wie dankbar er dafür sei, seinen Ehemann David Furnish (62) an seiner Seite zu haben, der ihm in solchen Momenten beistehe.

"David kann bestätigen, dass meine Zündschnur sehr kurz ist, und das Schlimmste an meinem Temperament ist, dass David sehr rational mit den Dingen umgeht", sagte Elton im Gespräch mit der Time. "Und ich werde dadurch noch wütender." David Furnish (62), der den Sänger im Jahr 1993 kennengelernt hatte, erzählte, dass Elton zu Beginn ihrer Beziehung "sehr verschlossen war, wenn es darum ging, Liebe zu akzeptieren". "Niemand hatte ihn je gebeten, persönliche Dinge wie gemeinsame Spaziergänge zu unternehmen, solche freudigen Dinge", erzählte David. Obwohl Elton im Laufe der Jahre ruhiger geworden sei, komme es dennoch vor, dass er sich aufrege. "Ich explodiere, wenn ich müde, erschöpft oder überfordert bin", gestand der Sänger. "Ich mag dieses Temperament nicht, aber meistens ist es nach fünf oder zehn Minuten vorbei."

Schon 2021 erzählte Elton in einem Interview mit The Guardian, dass er an seinem Temperament arbeite, es aber immer noch in ihm stecke, "jederzeit zu explodieren". "Ich habe einen wunderbaren Ehemann, der weiß, wie er mich aus diesen Dingen herausholen kann", sagte er damals. Durch seine Therapie erkannte er, dass seine Wut aus der schwierigen Beziehung zu seinen Eltern stamme. "Der Selbsthass, das fehlende Selbstwertgefühl, all das kommt aus meiner Kindheit", erinnerte er sich. Er war fest entschlossen, als Vater anders zu sein und bei seinen Kindern nicht dieselben Fehler zu machen. "Sie werden sich jede Sekunde des Tages umarmt und geliebt fühlen; sie werden nicht geschlagen und haben dann auch für den Rest ihres Lebens nicht diese Narben", sagte Elton stolz.

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

Instagram / sugarkikz Elton John und seine Söhne im Juli 2024

