Chris Martin war Stütze für Shakira nach Trennung von Piqué

Die kolumbianische Sängerin Shakira (47) sprach nun offen darüber, wie sehr sie sich nach ihrer Trennung von Fußballstar Gerard Piqué (37) im Jahr 2022 auf Chris Martin (47) verlassen konnte. Der Coldplay-Frontmann habe sie während ihrer schwersten Zeit unterstützt, verriet sie in einem neuen Interview mit dem Magazin Rolling Stone. "Er war für mich da, als ich mich getrennt hatte und am Boden zerstört war", erzählte Shakira. Chris habe täglich nach ihr gesehen, ihr mit einfühlsamen Worten Kraft gegeben und sie in ihren dunkelsten Momenten ermutigt: "Ich sehe ihn als eine Person, die das Leben durch eine andere Brille sieht, die sensibel für die Bedürfnisse anderer Menschen ist."

Die Beziehung zwischen Shakira und dem spanischen Ex-Fußballer, mit dem sie zwei Söhne, Sasha Piqué Mebarak (9) und Milan Piqué Mebarak (11) hat, zerbrach 2022 nach elf gemeinsamen Jahren. Shakira beschrieb den emotionalen Schmerz nach der Trennung in einem früheren Interview mit dem Branchenblatt als intensiv: "Es fühlte sich an, als hätte mir jemand ein Loch in die Brust gebohrt." Erst als sie begann, Musik für ihr erstes Album seit sieben Jahren, "Las Mujeres Ya No Lloran", zu schreiben, habe sie einen Weg gefunden, ihren Kummer zu verarbeiten. "Das Leiden, das ich empfand, war wahrscheinlich das größte, das ich je in meinem Leben erlebt habe, und es hielt mich zeitweise davon ab, zu funktionieren", resümierte Shakira. Die Musik sei Teil ihres Heilungsprozesses geworden.

Neben ihrer Musik zeigte auch die Freundschaft zu Chris in dieser Zeit ihre Bedeutung. Der britische Musiker, der selbst für seine einfühlsamen Texte und Balladen bekannt ist, fand immer wieder Worte des Trostes und fungierte als Stütze für die Sängerin. Ihre Verbindung basiert jedoch nicht nur auf enger Freundschaft und gemeinsamen Erlebnissen, sondern augenscheinlich auch auf einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen des Lebens. Obwohl Chris für sein Privatleben eher zurückhaltend ist, scheint diese emotionale Nähe zu Shakira, deren Alltag sehr eng getaktet ist und ihr viel Disziplin abverlangt, eine bemerkenswerte Rolle für ihren Neuanfang gespielt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2019

Anzeige Anzeige