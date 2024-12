Rebel Wilson und Ramona Agruma im Partnerlook unterwegs

Rebel Wilson (44) und ihre Ehefrau Ramona Agruma wurden am Freitag bei ihrer Ankunft am Flughafen in Sydney gesichtet – und schafften es einmal mehr, alle Blicke auf sich zu ziehen. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, trugen die beiden fast identische, locker sitzende gelbe Pullis und gemütliche Jogginghosen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Royce, die Rebel liebevoll im Arm hielt, kehrten die beiden pünktlich zu den Silvesterfeierlichkeiten nach Australien zurück. Während die Schauspielerin und die Designerin auf ihre Partner-Looks setzten, stach die Zweijährige mit ihrer süßen, sportlichen Kombination aus weißen Sneakers, brauner Jogginghose und einer pinken Haarspange hervor.

Die Reise nach Australien folgt auf einen luxuriösen Winterurlaub in Aspen, Colorado, den die kleine Familie zuvor genossen hatte. Auf Instagram teilte Rebel kürzlich Eindrücke des Trips: Von winterlichen Schneewanderungen, bei denen sie spielerisch mit Royce durch die Landschaft tollte, bis hin zu einem Besuch beim Snow Polo – die Schauspielerin ließ ihre Fans an den idyllischen Momenten teilhaben. Der Winterurlaub war eine von mehreren besonderen Reisen, die das Trio unternahm, seit sie 2022 offiziell eine Familie wurden.

Nach außen wirkt das Familienglück perfekt: Rebel und Ramona, die sich 2021 kennenlernten, hatten erst im September in Sardinien geheiratet. Die Zeremonie fand an einem märchenhaften Ort statt, begleitet von Tochter Royce als Blumenmädchen. Als Rebel 2022 ihre Beziehung zu der Designerin öffentlich machte, beschrieb sie ihre Partnerin in einem emotionalen Instagram-Post als "Disney-Prinzessin". Mit der Geburt von Royce im November desselben Jahres ging für die beiden ein Traum in Erfüllung, den sie nun voller Freude leben.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit Tochter Royce

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

