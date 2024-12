Justin Baldoni plant heftige Konterklage gegen Blake Lively

Justin Baldoni (40) soll eine Gegenklage gegen seine It Ends With Us-Co-Darstellerin Blake Lively (37) vorbereiten. Der Schauspieler und Regisseur, bekannt aus Jane the Virgin, sieht sich Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt, die Blake vergangene Woche publik machte. Wie Daily Mail berichtet, erklärte sein Anwalt Bryan Freedman jetzt, dass er "die wahre Geschichte" ans Licht bringen werde. Er betonte: "Wenn wir die Klage einreichen, werden all diejenigen schockiert sein, die in diese nachweislich falsche Erzählung hineingezogen wurden." Die juristischen Dokumente sollen im neuen Jahr eingereicht werden, sobald die Gerichte nach Neujahr ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Blakes Ursprungsanklage wirft Justin nicht nur sexuelle Belästigung, sondern auch gezielte PR-Maßnahmen vor, die ihren Ruf untergraben sollten. Justins Team argumentiert hingegen nun, dass Blake und ihre PR-Agentin Leslie Sloane eine mediale Kampagne gegen den Schauspieler initiiert haben sollen, um ihre eigene Karriere zu stabilisieren. "In über 30 Jahren Berufserfahrung habe ich noch nie so unethisches Verhalten und solch eine Medienmanipulation gesehen“, erklärte sein Anwalt. Insbesondere wirft er Blake vor, Textnachrichten aus dem Kontext gerissen zu haben, um Justin zu belasten, so Daily Mail. Leslie stritt die Anschuldigungen ab und verwies auf Zeugenaussagen und Daten, die die Glaubwürdigkeit der ursprünglichen Klage untermauern sollen.

Der Konflikt zwischen den Schauspielgrößen wurde bereits im Sommer spürbar, als die beiden Stars bei der Premiere ihres Films in New York auffallend großen Abstand voneinander hielten. Während Blake aktuell die Unterstützung von zahlreichen Branchenkollegen und der Autorin des zugrundeliegenden Romans, Colleen Hoover, genießt, hat Justin bereits große berufliche Einbußen hinnehmen müssen: Die Kündigung durch seine Talentagentur, das Ende seines Podcast-Projekts und der Verlust eines kürzlich verliehenen Preises sind nur wenige der bereits bekannten Folgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively im August 2024

Anzeige Anzeige