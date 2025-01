Wegen Rechtsstreit? Blake Lively fehlt bei den Golden Globes

Blake Lively (37) wird nicht an den Golden Globes teilnehmen, die am 5. Januar stattfinden sollen. Wie das Magazin Deadline berichtet, bleibt die Schauspielerin der glamourösen Veranstaltung fern, während sie sich inmitten eines Rechtsstreits mit Justin Baldoni (40) befindet. Auch Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48) sowie Hugh Jackman (56), Ryans Co-Star aus Deadpool & Wolverine, haben ihre Abwesenheit angekündigt. Dem Magazin zufolge sei diese Entscheidung jedoch schon lange vor Blakes juristischer Auseinandersetzung gefallen.

Der Konflikt zwischen Blake und Justin begann, als die Schauspielerin im Dezember 2024 Klage einreichte, in der sie Vorwürfe sexueller Belästigung und eine darauf folgende Verleumdungskampagne gegen Justin sowie Personen aus seinem Umfeld erhob. Justin und sein Anwalt wiesen die Anschuldigungen als "falsch" zurück. Kurz darauf verklagte der Regisseur wiederum die New York Times auf 242 Millionen Euro, nachdem die Zeitung eine ausführliche Berichterstattung zur Causa veröffentlicht hatte. Golden-Globes-Moderatorin Nikki Glaser (40) bestätigte gegenüber Yahoo! Entertainment, dass sie während der Verleihung keine Witze über die Kontroverse machen werde: "Es ist ein zu heikles Thema, und allein eine Erwähnung könnte missverstanden werden."

Trotz der turbulenten Umstände gibt sich Blake kämpferisch und entschlossen. Ein Insider sagte gegenüber dem People Magazine, dass die vierfache Mutter die Feiertage genossen und sich darauf konzentriert haben soll, "im Moment zu leben". Außerdem glaube Blake daran, "das Richtige zu tun, und ist bereit, sich allem zu stellen, was kommt." An der Seite ihres Ehemanns Ryan, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, fand Blake über die Jahre immer wieder Halt. Die beiden gelten trotz des Rampenlichts in Hollywood als eines der glücklichsten Paare der Filmindustrie.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

