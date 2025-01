Nach Trennungsskandal: Christina Haack postet Tränen-Selfie

TV-Maklerin Christina Haack (41) gewährt ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens – und der ist dieses Mal alles andere als glamourös. Auf Instagram teilte die Immobilieninvestorin eine tränenreiche Aufnahme, die laut Timestamp während der Dreharbeiten zur neuen Show "The Flip Off", die am Mittwoch, den 29. Januar, an den Start geht, entstanden sein soll. Die Aufnahme stammt vom Freitag, den 21. Juni 2024, und sei nach einer gemeinsamen Szene mit ihrem Ex-Mann Joshua Hall geschossen worden, mit dem sie sich aktuell inmitten einer öffentlich ausgetragenen Trennung befindet. "Das ist real und eine Erinnerung an mich selbst, dass ich Besseres verdiene", schrieb Christina zu dem Foto. Ihre Ehe mit Josh – das Paar hatte 2021 geheiratet – zerbrach mitten in den Dreharbeiten der HGTV-Show, in der sie ursprünglich als Team auftreten sollten.

Im Juli 2024 reichten Joshua und Christina schließlich die Scheidung ein. Besonders brisant: Während Christina mittlerweile allein gegen ihren ersten Ex-Mann Tarek El Moussa (43) und dessen Ehefrau Heather (37) im Rahmen der Renovierungsshow in der harten Immobilienbranche antritt, lief die Trennung von Josh nicht nur privat, sondern auch vor laufender Kamera ab. Josh warf dem Sender am Montag in seiner Instagram-Story vor, das Drama zwischen ihnen folglich für höhere Einschaltquoten inszeniert zu haben. Dem widersprach Christina prompt: "Ziemlich sicher, dass niemand bei HGTV dir gesagt hat, gemein zu mir zu sein. Das war ganz natürlich."

In einem veröffentlichten YouTube-Clip der Show wird deutlich, wie angespannt das Verhältnis des ehemaligen Paares ist. Während einer Autofahrt brachte Josh eine spitze Bemerkung über Christinas Nachnamen an: "Vergiss nicht, du bist jetzt eine Hall." Christina blieb daraufhin wortlos, was zu weiteren Streitigkeiten führte. Seine Frau kotzte Josh laut eigener Aussage "jetzt schon an". Offen sprach sie später mit Tarek darüber, wie sehr der Stress sie belastet: "Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Tornado, dem ich nicht entkommen kann." Ihre eigenen Kinder hätten sie gebeten, zu gehen. "Sie haben mir gesagt, dass er nicht nett zu mir ist, warum sollte ich hier bleiben?".

Bereits seit Jahren führt die Social-Media-Ikone, die kurz vor Weihnachten noch die Gerüchte um eine neue Beziehung anfachte, ein Leben zwischen Kameras und persönlichen Rückschlägen. Christina, die mit Tarek die Kinder Taylor (14) und Brayden (9) hat sowie einen weiteren Sohn, Hudson (5), aus ihrer Ehe mit Moderator Ant Anstead (45), sprach in Interviews wiederholt über die schwierigen Zeiten seit ihrer ersten Scheidung 2016. Ob der Neustart nun als alleinerziehende Mutter auf und abseits des Bildschirms gelingt, wird sich zeigen. Das Drama um ihre Trennung von Josh Hall beschert dem Publikum jedenfalls einen explosiven Start in die Serie.

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Getty Images Christina Hall und Tarek El Moussa, 2014

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall