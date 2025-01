Ist Can Kaplan etwa bei "Kampf der Realitystars" dabei?

Can Kaplan und seine Ex-Partnerin Walentina Doronina (24) sorgen wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt gerade wieder für Schlagzeilen. Inmitten des Dramas kam nun das Gerücht auf, dass der Realitystar an seinem ersten großen Format im Alleingang teilnehmen wird. Sam Dylan (33) erzählt im Podcast "Royal Spice I Dschungelcamp Countdown 2025" gegenüber Tanja Tischewitsch (35), was er über die Spekulationen weiß: "Ich habe gehört, dass Can bei Kampf der Realitystars dabei sein soll."

Laut dem Das Sommerhaus der Stars-Gewinner des vergangenen Jahres soll das Getuschel auch an Walentinas Ohren gedrungen sein. Sam vermutet, dass der erneute Streit der einstigen Verlobten deshalb wieder entflammte. "Sie versucht mit aller Macht jetzt noch mal gegen Can zu schießen, damit die Produktion ihn noch vorher rauswirft", behauptet der 33-Jährige im Podcast. An Cans "Kampf der Realitystars"-Teilnahme glaubt der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat selbst aber nicht. Aufgrund von Walentina und Cans Fehde mit der Produktion der Sommerhaus-Staffel von 2023, bei der das Ex-Paar einen Macher der Show sogar anzeigte, kann sich Sam nicht vorstellen, dass RTL den Unternehmer erneut buchen wird.

Vor Can und Walentinas Trennung soll sie ihm untersagt haben, nach einem Beziehungsende an Reality-TV-Formaten teilzunehmen, da er ihr seine Bekanntheit verdankt. Nach dem tatsächlichen Liebes-Aus ließ der Entrepreneur dieses Verbot jedoch nicht auf sich sitzen. "Ich werde extra in jede Show hineingehen und sie auf die Blacklist setzen lassen und ihr keine Plattform mehr bieten. [...] Die Frau hat mich so verarscht", verkündete er damals in seiner Instagram-Story.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

