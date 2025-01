Prinz Harry und Meghan werden für ihre Brandhilfe kritisiert

Nach den schweren Bränden in Kalifornien engagierten sich nicht nur Hollywoodstars – auch Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) wollten der Bevölkerung helfen und besuchten eine Hilfsorganisation. Doch die eigentlich nett gemeinte Aktion stößt nicht bei jedem auf Begeisterung. Die US-Schauspielerin bezeichnet das royale Paar sogar als "Katastrophentouristen". "Meghan und Harry sind nicht besser als Krankenwagenverfolger. Was für ein abstoßender 'Fototermin'. Sie 'besichtigen die Schäden'? Sind sie jetzt Politiker? Sie leben nicht hier, sie sind Touristen. Katastrophentouristen", wettert die "Familienbande"-Darstellerin bei X. Tatsächlich fuhren Harry und Meghan aber nicht nur nach Pasadena, um dort zu beobachten, sondern halfen auch tatkräftig beim Verteilen von Lebensmitteln mit.

Während die beiden also wieder von einigen Seiten Kritik einstecken müssen, hinterließen sie vor Ort offenbar einen guten Eindruck. Victor Gordo, Bürgermeister des Ortes, schwärmte gegenüber FOX 11: "Es sind großartige Persönlichkeiten und sie haben ein großes Herz, hierherzukommen und sich mit den Ersthelfern und den betroffenen Menschen zu treffen." Immerhin ist das auch nicht die erste Hilfsaktion, die Harry und Meghan starteten. Die Region, in der die zweifachen Eltern leben, wurde zeitweise ebenfalls von den Bränden bedroht. Während das Haus der Aussteiger-Royals bisher verschont blieb, öffneten sie ihren Freunden, die evakuiert wurden, ihre Türen und kümmerten sich um die Nachbarschaft.

Seit ihrem Ausstieg aus den Geschäften der britischen Königsfamilie bekommen Harry und Meghan immer wieder harsche Kritik. Sei es die Biografie des 40-Jährigen oder die Dokumentation, die sie gemeinsam mit Netflix produzierten. Aktuell bauen die beiden ihre Kooperation mit dem Streaming-Riesen weiter aus. Aber auch das scheint vielen nicht zu passen. Während ihre Fans mit Spannung auf Meghans neue Lifestyle-Doku "With Love, Meghan" warten, musste das Format von anderer Seite schon vor dem Release einiges einstecken. Die Philosophin und Autorin Kathleen Stock kommentierte die Inszenierung der Sendung in einer Kolumne für The Times mit harten Worten: "Die neue Netflix-Show der Herzogin von Sussex ist ein Denkmal für rücksichtslosen Kontrollwahn."

Herzogin Meghan und Prinz Harry im August 2024

Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

