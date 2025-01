Liam Paynes Familie spendet viel Geld an Kinderkrebsstation

Nach dem plötzlichen Tod von Liam Payne (✝31) haben seine Familie und Freunde eine beeindruckende Summe von über 36.600 Euro für das Great Ormond Street Hospital in London gesammelt. Wie Daily Mail berichtete, fand die Spendenaktion anlässlich der Beerdigung des Sängers im November statt, bei der die Gäste dazu aufgerufen wurden, in Liams Namen für einen guten Zweck zu spenden. Auch die Fans des Musikers trugen ihren Teil bei: Über Online-Spenden kamen weitere 2.100 Euro zusammen. Das Geld soll für den Bau einer neuen Kinderkrebsstation in dem renommierten Londoner Krankenhaus verwendet werden.

Liam, der am 16. Oktober des vergangenen Jahres unter tragischen Umständen verstarb, hatte sich zu Lebzeiten leidenschaftlich für Kinder engagiert – eine Herzensangelegenheit, die eng mit seiner Liebe zu seinem Sohn Bear verbunden war. Auf der Trauerkarte zu Liams Beerdigung wurde dazu aufgerufen, anstelle von Blumen Spenden im Namen des Verstorbenen zu leisten. "Es ist tröstlich, zu wissen, dass sein Vermächtnis Leben verändern wird", sagte eine Quelle gegenüber The Sun über die berührende Spendenaktion. Auch das Krankenhaus bestätigte, dass die beeindruckende Summe dazu beiträgt, Leben zu verändern. Liz Tait, die Direktorin für Fundraising des Krankenhauses, bedankte sich für die großzügigen Zuwendungen, die das Andenken an Liam ehren. Neben dieser Wohltätigkeitsaktion gab es zuletzt weitere Projekte zu Liams Gedenken. So wurde der One Direction-Dokumentarfilm "This Is Us" kürzlich erneut ins Kino gebracht, wobei sämtliche Einnahmen an Organisationen für mentale Gesundheit gespendet wurden.

Liam erreichte mit One Direction weltweite Berühmtheit, doch hinter dem großen Ruhm kämpfte der Musiker immer wieder mit psychischen Problemen und Suchterkrankungen. Trotz eines erfolgreichen Entzugs im Jahr 2023 erlitt Liam einen Rückfall, der in der tragischen Nacht seines Todes seinen Höhepunkt erreichte. Die Beerdigung des Sängers fand in einer kleinen Dorfkirche in Amersham statt und zog zahlreiche Prominente an — darunter seine ehemalige Partnerin Cheryl Cole (41), die Mutter seines Kindes, sowie alle vier Bandkollegen Harry Styles (30), Zayn Malik (32), Louis Tomlinson (33) und Niall Horan (31). Sogar Musikmogul Simon Cowell (65) und Moderator James Corden (46) erwiesen ihm die letzte Ehre.

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Getty Images Liam Payne, Sänger

