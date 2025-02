Kanye West verliert nach Kontroversen den Milliardärsstatus

Kanye West (47), der mittlerweile unter dem Künstlernamen Ye bekannt ist, hat enthüllt, dass er seinen Milliardärsstatus verloren hat. Diese Offenbarung folgte nur wenige Tage nachdem er angedeutet hatte, dass sein Vermögen auf rund 2,5 Milliarden Euro geschätzt werde. Diese Zahl bezog sich aber offenbar nur auf sein Musikportfolio und den Besitz der Marke Yeezy – nicht etwa auf sein privates Konto, wie The Sun klarstellte. Im Podcast "The Download" erklärte der Rapper jetzt, dass er in der Vergangenheit durchaus mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Das Jahr 2022 beschrieb er als besonders gravierend: Damals habe er an einem einzigen Tag knapp zwei Millionen Euro verloren, nachdem große Unternehmen wie Adidas wegen antisemitischer Äußerungen die Zusammenarbeit mit ihm beendet hatten. "Es war wie eine Episode von Black Mirror", erinnerte sich Kanye an die damalige Situation.

Neben seinen judenfeindlichen Kommentaren sorgte Kanye auch mit "White Lives Matter"-T-Shirts und weiteren provokativen Statements für große mediale Empörung und damit für das Ende vieler seiner Geschäftsbeziehungen. Im Interview gestand er, dass er sich nach den großen monetären Verlusten sogar einen anderen Kleidungsstil habe zulegen müssen: "Als Milliardär konnte ich mich nachlässig kleiden. Jetzt muss ich wie ein Millionär aussehen, also mehr Schmuck tragen." Trotz der schwierigen Thematik zeigte sich der kontrovers diskutierte Künstler im Gespräch gewohnt unverblümt und ließ seine turbulente Vergangenheit mit Humor Revue passieren.

Kanye wurde 2016 mit einer bipolaren Störung diagnostiziert – einer psychischen Erkrankung, die durch extreme Stimmungsschwankungen zwischen Manie und Depression gekennzeichnet ist. In Interviews betonte er bereits mehrfach, dass er sich selbst nicht als krank wahrnehme und sein künstlerisches Schaffen sogar stark von seiner psychischen Disposition profitiere. Laut PageSix mutmaßten 2024 zudem einige Fans, dass der Musiker eine Abhängigkeit von Lachgas entwickelt habe, was seine Anhänger weiter über seinen Gesundheitszustand grübeln ließ.

Kanye West, 2024

Kanye West, Rapper

