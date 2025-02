Schlammschlacht: Anna-Maria Ferchichi schießt gegen Pochers

Anna-Maria Ferchichi (43) ist wohl nicht gut auf Oliver Pocher (47) und seine Ex Amira Aly (32) zu sprechen. Wie die Frau von Bushido (46) in "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" gegenüber ihrer Podcast-Partnerin Kimberly Devlin-Mania deutlich macht, missfällt es ihr, dass der Comedian und die Moderatorin in der Öffentlichkeit so schlecht über den jeweils anderen sprechen. "Okay, da war vielleicht was, was nicht in Ordnung war, man weiß es nicht. Aber krieg dich in den Griff. Es ist deine Ex-Frau. Sie aber genauso. Nutze nicht deinen Podcast, um wieder zu erzählen, er hat das Kind nicht abgeholt", wettert sie.

Bei so einer Schlammschlacht seien es insbesondere die gemeinsamen Kinder, auf die es zurückfalle und die darunter zu leiden hätten. Das sei nicht nur bei Olli und Amira der Fall, sondern auch bei Pietro Lombardi (32) und seiner Ex Sarah Engels (32), die sich ihren gemeinsamen Sohn Alessio teilen. "Das macht man nicht. Und das, was diese Menschen da machen, die Lombardis und auch die Pochers. Warum?", betont Anna-Maria und ergänzt außerdem: "Und dann müssen sich die neuen Partner noch einmischen, wo ich mir denke: 'Ey, echt jetzt? Brauchst du das so sehr?' Und selbst wenn einer das macht. Lass den einen wettern, aber du, sei still."

Olli hatte erst kürzlich gegen seine einstige Partnerin ausgeholt. In einem Interview mit Bild ging er offen auf die vergangenen Jahre ein und äußerte währenddessen, dass Amira seiner Meinung nach hauptsächlich von seinem Namen und seinem Vermögen profitieren wollte. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann – wie so oft – nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag. Es wird dann hier geschachert, dort noch mal versucht, 50 Euro mehr rauszuquetschen", schilderte der 47-Jährige.

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

