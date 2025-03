Darum hat Gloria Glumac nach Scheidung Namen nicht geändert

Gloria (32) und Nikola Glumac (29) sind seit wenigen Tagen geschieden. Doch wie die Reality-TV-Bekanntheit nun in ihrer Instagram-Story verrät, ist die Scheidung noch nicht vollends rechtskräftig vollzogen: "Wenn man geschieden wird und nur eine Partei einen Anwalt hat, dann muss man vier Wochen warten, [...] damit diese dann noch die Möglichkeit hat, gegen die Scheidung Einspruch einzulegen." In dieser Erklärung liegt auch der Grund, weshalb die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin noch immer den Namen ihres Ex trägt: "In rund fünf Wochen, weil der Schriftweg dauert ja auch immer ein bisschen, habe ich das Papier, dann kann ich zum Bürgeramt und meinen Personalausweis ändern lassen."

Die Namensänderung ist laut Gloria also nur noch eine Frage der Zeit: "Das wird gemacht, aber es geht jetzt halt noch nicht, weil ich noch nicht darf." Noch eine andere Sache scheint sie gerade nicht zu dürfen, wie sie weiter erklärt: "Ich weiß, ich schulde euch noch ein ausführliches Update zur Scheidung und das wird auch noch kommen. Ich halte euch nicht mit Absicht hin." Doch bevor sie auf Details zur Scheidung eingehen kann, müssen laut der 32-Jährigen im Hintergrund noch einige Sachen geklärt werden. Was sie davon abhält, jetzt schon frei darüber zu sprechen, verrät Gloria nicht.

Auch Nikola hüllt sich bezüglich des Themas Scheidung in Schweigen. Stattdessen lässt er seine Follower wie gewohnt am gemeinsamen Alltag mit seiner Freundin Kim Virginia Hartung (29) teilhaben. Zuletzt ging es bei den Realitystars ziemlich turbulent zu. Erst ließen sie die Babybombe platzen, dann verkündeten sie, eine Weltreise zu unternehmen. Diese brachen sie jedoch ab, da sie in einen Autounfall verwickelt waren.

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

