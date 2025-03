Zoff mit Ex Kim: Kanye West will finale Entscheidung treffen

Kanye West (47) will sich im Streit mit Kim Kardashian (44) um seinen jüngst veröffentlichten Song "Lonely Roads Still Go To Sunshine" offenbar nicht so schnell geschlagen geben. Kim hatte laut Daily Mail erklärt, sie wolle alles in ihrer Macht Stehende tun, um gegen die Veröffentlichung des Tracks vorzugehen. Der Grund: ihre gemeinsame Tochter North West (11) singt darin mit niemand geringerem als Rapper P. Diddy (55), der aktuell unter anderem wegen schwerer Missbrauchsvorwürfe inhaftiert ist. Obwohl Kim bereits rechtliche Schritte eingeleitet habe, um die Verbreitung des Songs zu stoppen, scheint Kanye an seinem Standpunkt festzuhalten. Via X betonte er in einem Post: "Der Mann trifft die finale Entscheidung."

Wie Insider laut Daily Mail berichten, sei Norths Aufnahme während eines Studiobesuchs mit Kanye entstanden. Zuvor hätten sich die beiden seit Wochen nicht mehr gesehen, hieß es. Kim sei nun fest entschlossen, ihre Kinder künftig von Diddy, Kanye und dessen kontroversen Statements fernzuhalten. Unterdessen teilte der 47-Jährige Screenshots von einer Chatunterhaltung mit Kim auf X, in der er seiner Ex-Frau mit "Krieg" drohte, sollte sie ihre Position und ihre Meinung zu dem Musikprojekt ihrer gemeinsamen Tochter nicht ändern.

Kanye und Kim stehen seit ihrer Scheidung im Jahr 2022 oft im Mittelpunkt öffentlicher Auseinandersetzungen, vor allem, wenn es um das Co-Parenting ihrer vier Kinder geht, North, Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5). Während Kanye für fragwürdige Aktionen, wie den Grammy-Aufritt mit Ehefrau Bianca Censori (30) im Nacktkleid, immer wieder kritisiert wird, arbeitet Kim mittlerweile erfolgreich als Unternehmerin. Die 44-Jährige betreibt mit Skims eine beliebte Unterwäschemarke und erweiterte ihr Imperium im Beauty-Bereich mit der Marke SKKN by Kim.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint, Psalm und Chicago, 2019

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

