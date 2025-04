Kim Kardashian soll Bianca Censori vor Kanye schützen wollen

Kim Kardashian (44), Reality-TV-Star und Unternehmerin, schmiedet angeblich Pläne, um Bianca Censori (30), die Ehefrau ihres Ex-Mannes Kanye West (47), vor seinem umstrittenen Verhalten zu bewahren. Laut einem Insider, der sich gegenüber der Daily Mail äußerte, bewundert Kim Biancas gewagte Mode und sieht in ihr sogar Parallelen zu sich selbst. Trotzdem bereitet ihr das Verhalten von Kanye Sorgen, da er zuletzt mit antisemitischen Äußerungen und bizarren öffentlichen Auftritten für Schlagzeilen sorgte – besonders, da Bianca scheinbar zunehmend Teil dieser Kontroversen ist. Offenbar möchte Kim, die mit Kanye vier gemeinsame Kinder hat, eine Verbindung zu Bianca aufbauen, um Einfluss auf die Situation zu nehmen.

Der Hintergrund dieser Überlegungen könnten unter anderem Kims Bedenken beim Einfluss Kanyes auf die Familie sein. Der Rapper hatte zuletzt in Interviews und Songtexten kontroverse Aussagen über Kim und Bianca gemacht und sich über seine frühere Ehe sowie sein Vatersein geäußert. Zudem sorgte er mit verstörenden öffentlichen Auftritten und provokanten Symbolen für Unmut. Kim soll es deshalb als möglichen Weg sehen, Bianca aus Kanyes Umfeld zu entfernen – in der Hoffnung, dass dies sein Verhalten positiv beeinflusst. Besonders wichtig ist ihr dabei der Wohlfühlfaktor ihrer Kinder, die Bianca offenbar sehr gern haben. Ein Insider verrät weiter, dass Kim sogar überlegt, Bianca in ihre Modemarke Skims einzubinden, falls diese eines Tages auf Distanz zu Kanye gehen sollte.

Kim und Kanye waren von 2014 bis 2021 verheiratet und führten jahrelang eine öffentlichkeitswirksame Beziehung. Gemeinsam ziehen sie ihre vier Kinder groß, darunter North West (11), die durch Kanyes Musik und öffentliche Auftritte bereits im Rampenlicht steht. In der Vergangenheit wurde Kim oft für ihre eigenen mutigen Modeentscheidungen gefeiert, weshalb sie sich offenbar mit Biancas Stil verbunden fühlt. Doch abseits der Mode scheint Kims Hauptfokus darauf zu liegen, das Wohl ihrer Kinder zu sichern – auch wenn das bedeutet, sich mit Bianca zu verbünden. Die Beziehung zwischen den beiden Frauen bleibt angespannt, da Bianca angeblich nicht auf Kims Vorschläge eingehen möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige