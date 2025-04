Kim Kardashian erwägt Unterlassungsklage gegen Kanye West

Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) sorgen erneut für Schlagzeilen, doch dieses Mal scheint die Situation sehr ernst zu sein. Kanye, der sich mittlerweile Ye nennt, sorgte mit einer Reihe von kontroversen Äußerungen auf der Plattform X (ehemals Twitter) für Entsetzen. In seinen Posts machte der Rapper Anspielungen auf Kims berüchtigtes Sexvideo und äußerte, er wolle eine Art Fortsetzung davon drehen. Zudem betitelte er seine Ex-Frau abfällig als "meine Nanny" und nahm Bezug auf andere prominente Persönlichkeiten wie Taylor Swift (35) und Madonna (66). All dies geschah, während Kim sich angeblich bemüht, ihre gemeinsamen vier Kinder North (11), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) von den öffentlichen Eskapaden ihres Vaters fernzuhalten.

Laut Insiderinformationen, die Daily Mail vorliegen, bereitet sich Kim darauf vor, rechtliche Schritte gegen Ye einzuleiten, um die öffentliche Eskalation zu stoppen. Eine Unterlassungsklage soll bereits in Arbeit sein, da die Reality-TV-Ikone Berichten zufolge "absolut mortifiziert" über die jüngsten Äußerungen ihres Ex-Mannes ist. Besonders besorgt zeigt sich die Unternehmerin darüber, dass ihre Kinder alt genug sind, um die Skandale ihres Vaters im Internet selbst mitzubekommen. Quellen berichten, dass North sogar Benachrichtigungen für die Social-Media-Beiträge ihres Vaters eingerichtet haben soll. Zusätzlich erwägt Kim, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu beantragen, um sie vor weiteren traumatischen Erlebnissen zu schützen.

Hinter den Kulissen scheint die Situation alles andere als einfach. Kim und Kanye, die von 2014 bis 2021 verheiratet waren, hatten schon in der Vergangenheit immer wieder öffentlich ihre Konflikte ausgetragen. Dennoch äußerte sich Kanye kürzlich in einem Interview, dass er es bereue, mit Kim Kinder bekommen zu haben, und machte abfällige Bemerkungen über ihre Familie. Kim selbst hatte bereits während ihrer Scheidung auf die erfahrene Anwältin Laura Wasser (56) zurückgegriffen, die Stars wie Britney Spears (43) und Johnny Depp (61) vertreten hat. Nun steht sie offenbar erneut an Kims Seite, um einen möglichen Sorgerechtsstreit zu meistern. Das einstige Glamour-Paar, das einst als Traumpaar galt, scheint sich immer weiter voneinander zu entfernen – mit schwerwiegenden Folgen für ihre Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

Anzeige Anzeige