Clever: So bereitete sich Lorik Bunjaku auf "The Power" vor

Lorik Bunjaku (29) stößt als Nachrücker zum "The Power"-Cast dazu. Um in dem neuen Strategiespiel zu bestehen, hat sich der Realitystar gut vorbereitet – wie er Promiflash im Interview bei der "The Power"-Premiere in Berlin verrät, hat er einen Vorteil clever genutzt. "Die anderen haben alle gewusst, dass es diese Sendung in Frankreich einmal gab. Und alle haben mal reingeschaut, aber es ist auf Französisch. Keiner versteht was", schildert Lorik und scherzt: "Ich kann ein bisschen Französisch so – nicht nur im Bett." Seine etwas eingestaubten Sprachkenntnisse aus Schulzeiten reichten aus, um das Konzept des neuen Formats besser durchdringen zu können.

Vorbereitung seitens der Produktion gab es wenig, wie Lorik erzählt. "Ich wusste ja vorher nicht, was da auf mich zukommt. Wir haben nur die Regeln mitbekommen, weil es ja komplett neu ist. Und das hat sich für mich geil angehört", erzählt er im Gespräch mit Promiflash. Der Bachelorette-Star glaubt, mit seinen persönlichen Stärken in der neuen Show glänzen zu können. "Ich mag Strategiespiele. Ich würde sagen, ich bin ein guter Player, was so was angeht. Und ich hab einen geisteskranken Ehrgeiz. Ich hasse es zu verlieren", verrät er.

Aktuell genießt aber nicht nur die "The Power"-Ausstrahlung Loriks volle Aufmerksamkeit – wie heute bekannt wurde, startet der 29-Jährige seinen eigenen Podcast. Gemeinsam mit seiner Freundin Denise Hersing (29) quatscht er in dem Format mit dem Titel "Planlos geht der Plan los" über ihr gemeinsames Leben, Klatsch und Tratsch und gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Reality-Geschäfts. "Wir reden, was andere nicht mal denken würden. Hier gibt’s Reality-TV-Gossip, hitzige Diskussionen und bodenlose Fragen, die man seiner Mutter niemals stellen würde", teasert er in der Pressemitteilung des Podcast-Streamingdienstes Podimo an.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Anzeige Anzeige

Podimo Podimo-Podcast "Planlos geht der Plan los" mit Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Anzeige