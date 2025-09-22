"Die Stefan Raab Show" feiert großen Quoten-Erfolg

Stefan Raab (58) begeistert erneut mit seiner Rückkehr ins Fernsehen! "Die Stefan Raab Show" auf RTL konnte in der vergangenen Woche eine beeindruckende Reichweite von über 11 Millionen Zuschauern erzielen. Von Montag bis Freitag dominierte Raab zur besten Sendezeit und machte RTL damit zum stärksten Privatsender in diesem Zeitraum. Besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show einen starken Marktanteil von 12,1 Prozent, wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht. Am kommenden Mittwoch wird die Show um 20:15 Uhr erneut auf RTL zu sehen sein – erstmals in regulärer Sendelänge. Wer nicht bis dahin warten möchte, kann die Sendung vorab auf RTL+ streamen.

Mit einem unverkennbaren Mix aus Humor, Überraschungen und Unterhaltung scheint Stefan Raab seinen Fans genau das zu bieten, was sie lieben. Der Produzent und Entertainer, der über Jahre hinweg als TV Total-Host Kultstatus erreichte, bringt mit der neuen Sendung frischen Wind in die deutsche TV-Landschaft. Trotz vereinzelter Kritik an gewagten Show-Elementen scheint das Publikum Raabs unverwechselbaren Stil zu schätzen, was auch die guten Quoten unterstreichen. Wann immer Raab auf dem Bildschirm auftaucht, liefert er Gesprächsstoff und sorgt für Lacher – und ganz offensichtlich auch für Spitzenquoten.

In den letzten Wochen geriet die Show dennoch in mancherlei Hinsicht in die Schlagzeilen. Ein besonders kurioser Moment sorgte etwa für gemischte Reaktionen, als ein Gast auf ungewöhnliche Weise für Stirnrunzeln und Gelächter gleichermaßen sorgte. Diese polarisierenden Inhalte sind jedoch typisch für Raab, der in der Vergangenheit immer wieder für kontroverse Highlights bekannt war. Sein Talent, den Nerv des Publikums zu treffen – ob durch humorvolle Einlagen oder provokante Showeinlagen – ist dabei unbestritten. Raab bleibt ein Garant für Unterhaltung, die die Zuschauer begeistert und aufrüttelt.

Imago Stefan Raab, August 2025

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"