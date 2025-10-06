Freundschaft mit Ex Yasin? So steht Samira Cilingir dazu

Die Trennung von Samira Cilingir und ihrem Ex-Partner Yasin (34) hat bei vielen Fans für Gesprächsstoff gesorgt. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten gehen inzwischen getrennte Wege und scheinen nicht die besten Voraussetzungen für ein harmonisches Miteinander zu haben. Wie Samira jetzt auf Instagram erklärte, stehen sie aktuell nur wegen ihrer Kinder in Kontakt. "Es klappt besser so, wenn wir nur den Kontakt haben wegen der Kinder", schrieb sie auf eine Fanfrage hin. Eine Freundschaft mit Yasin scheint sie demnach nicht anzustreben.

Die Aussage fiel auf eine direkte Frage von einem ihrer Follower, der wissen wollte, ob sie sich eine freundschaftliche Basis mit ihrem ehemaligen Partner vorstellen könne. Samiras klare Antwort lässt darauf schließen, dass dies momentan ernsthaft kein Thema für sie ist. Zwischen den beiden scheint nach der Trennung eine gewisse Distanz zu herrschen, denn auch sonst betonte die Influencerin bereits mehrfach, dass sie versucht, sich auf sich selbst und die Kinder zu konzentrieren. Details zu den Gründen für das Ende ihrer Ehe wurden bislang von keiner Seite näher erläutert.

Samira wurde durch ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten bekannt und teilt ihr Leben regelmäßig auf Social Media mit ihren Fans. Ihre Trennung von Yasin, mit dem sie vorher als Paar große Sympathien gewonnen hatte, sorgte bei ihren Followern für zahlreiche Fragen und eine große Anteilnahme. Der Fokus der Mutter liegt mittlerweile klar auf ihrer Familie. Hinweise auf mögliche neue Beziehungen hat die Influencerin bisher nicht gegeben. Stattdessen scheint sie derzeit einen klaren Cut nach der Trennung vorzuziehen, um sich und ihren Kindern die nötige Stabilität zu geben. Die intensiven Reaktionen ihrer Fangemeinde zeigen jedoch, dass ihr Privatleben weiterhin großes Interesse weckt.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, Realitystars

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im April 2022