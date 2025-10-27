Gigi Birofio reagiert auf die Vorwürfe von Ex-Freundin Vicky

Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, hat sich erstmals zu den schweren Vorwürfen seiner Ex-Freundin Vicky geäußert. In einer Instagram-Story nahm der Reality-TV-Star Stellung zu den Anschuldigungen, die unter anderem Erpressung, Bedrohung und Beleidigungen umfassen. Allerdings blieb seine Reaktion vage: "Ich weiß, ihr wollt unbedingt, dass ich mich auch äußere. Aber ich habe mich dafür entschieden, mich nicht zu äußern", erklärte er. Gigi wolle verhindern, dass die Situation weiter eskaliere, und versicherte: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Thema beendet."

Mit diesen wenigen Worten scheint Gigi das Kapitel endgültig abschließen zu wollen. Er betonte, dass er bewusst keine Details preisgeben werde, um eine Eskalation zu vermeiden. "Wenn ich da jetzt Sachen raushauen werde, wird es in eine ganz, ganz, ganz, ganz eklige Richtung gehen", erklärte er weiter. Der Reality-Star gab sich defensiv und fügte hinzu, dass ihn Kritik nicht aus der Fassung bringen würde: "Wenn ihr auf mich draufgehen wollt, geht auf mich drauf und fertig." Vickys direkte Anschuldigungen kommentierte er in seiner Story jedoch nicht.

Noch vor Kurzem hatte Gigi in einem Interview mit Bild betont, dass die Trennung von Vicky friedlich verlaufen sei. "Wir sind gut miteinander, aber ich brauche keine Beziehung mehr. Wir sind nicht im Hass auseinandergegangen und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander", stellte der Realitystar damals klar. Auch seine Ex-Freundin betonte kurz nach der Trennung in einem emotionalen Post, es habe keinerlei Streit zwischen ihnen gegeben und Gigi habe ihr in schweren Zeiten stets beigestanden.

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar