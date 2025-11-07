Negativrekord: "Das große Promi-Büßen"-Staffelstart floppt

Mit dem einst so erfolgreichen Format Das große Promi-Büßen hat ProSieben zuletzt einen bitteren Fehlstart hingelegt. Der Staffelauftakt der Reality-Show, in der zehn Prominente für ihre TV-Fehltritte büßen sollen, lockte im Schnitt nur 0,46 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Ergebnis laut DWDL mit einem Marktanteil von lediglich 3,3 Prozent ernüchternd – der heftigste Fehlstart seit Bestehen des Formats.

Die Konkurrenz verteilte sich in der Breite, einen klaren Zuschauerliebling zur Prime Time gab es nicht: RTL kam mit "Mario Barth deckt auf" bei den 14- bis 49-Jährigen auf 9,7 Prozent und zählte insgesamt 1,35 Millionen Menschen. Vox startete mit "Fast & Furious Five" solide mit 7,7 Prozent bei derselben Zielgruppe und schaffte es auf 0,74 Millionen Zuschauer insgesamt. Der Sender holte im Anschluss mit dem Film "Transporter 3" starke 11,0 Prozent in der jungen Zielgruppe und holte sich nur deshalb den Tagessieg: 8,8 Prozent Tagesmarktanteil bei 14- bis 49-Jährigen.

Im Camp selbst prallen bekannte Reality-Namen aufeinander und sollen sich ohne Luxus ihren Fehltritten stellen – das sorgt regelmäßig für Zündstoff. Zwischen Diogo Sangre (31) und Serkan Yavuz (32) knirscht es seit dem Einzug, sowohl in Challenges als auch im Alltag. Auch bei Mitbewohnerinnen wie Emma Fernlund (24) und Vanessa Brahimi prallen verschiedene Egos auf engem Raum aufeinander. Genau diese Dynamiken, die freundschaftlichen Allianzen und kleinen Alltagsrituale in der Gruppe, prägen das Format jenseits der Prüfungen.

"Das große Promi-Büßen" 2025

Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Diogo Sangre, Vanessa Brahimi und Emma Fernlund, "Das große Promi-Büßen"

