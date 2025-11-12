Schockmoment: Ariana Grande wurde fast von Auto erfasst

Ariana Grande (32) hat ihre Fans in Paris mit einem Schreckmoment in Atem gehalten. Die Sängerin und Schauspielerin war im Rahmen der Promo-Tour für den zweiten Teil der Musicalverfilmung Wicked zu Gast bei einer exklusiven Vorführung des Films in der Pariser Oper. Nach der Veranstaltung wollte sich Ariana ihren wartenden Anhängern zeigen und näherte sich im Dunkeln der jubelnden Menge, als sich ein kritischer Moment ereignete: Ein großer SUV setzte zurück und rollte nur wenige Zentimeter an ihr vorbei. Ein Video, das auf X und TikTok viral geht, zeigt, wie sie abrupt stoppt und die Hand schützend hebt, um sich im letzten Moment in Sicherheit zu bringen. Sichtlich erschrocken ob der brisanten Situation, riss sie die Augen auf, ein Security-Mitarbeiter streckte ebenfalls seine Hand in Richtung Heckscheibe aus.

Kurz nach der Beinahe-Kollision zeigte sich Ariana, die ihre große Comeback-Tour angekündigt hatte, bereits wieder lächelnd unter den Fans, die teils stundenlang vor Ort gewartet hatten. Die Menschen auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und X zeigen sich dennoch besorgt um ihr Idol. Der Fahrer des Autos hatte es inmitten der Menge wohl wegen ihrer schmächtigen Statur übersehen. Unter dem viralen Video häufen sich daher Kommentare wie "Gott, bitte – schütze Ariana Grande" oder "Warum haben sie ihre Hände darauf gelegt, als könnten sie ein fahrendes Auto mit der Kraft ihrer Hände aufhalten?". Weil der Vorfall letztlich ohne ernsthafte Folgen blieb, kommentierten ihn einige mit einem Augenzwinkern – und fühlen sich dabei an eine ikonische Szene aus Twilight erinnert, als Bella fast einen Unfall auf dem Schulparkplatz erlebte.

Die Sängerin verkörpert in "Wicked" die gute Hexe Glinda und erfüllte sich damit einen persönlichen Traum. In Anbetracht des bevorstehenden Kinostarts ist der Druck auf Ariana, die sich eine längere Auszeit von der Musik gegönnt hatte, und ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo (38) entsprechend hoch. Privat scheint Ariana, die mittlerweile als eine der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit gilt, trotz ihrer internationalen Verpflichtungen eine enge Bindung zu ihrer Familie zu pflegen. Bei einem früheren "Wicked"-Event in London ließ sie sich von ihren Eltern und ihrem Bruder Frankie begleiten. Auffällig war jedoch das Fehlen ihres Partners Ethan Slater (33), mit dem sie bisher nicht gemeinsam auf den roten Teppichen der Veranstaltungsreihe zu sehen war. Stattdessen posierte der ehemalige Nickelodeon-Star zuletzt häufig zu zweit mit Cynthia.

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025