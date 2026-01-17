Seitenhieb gegen Vic? Nicola Peltz schwärmt von ihrer Mutter

Nicola Peltz-Beckham (31) setzt am Donnerstag ein deutliches Zeichen: Auf Instagram teilt die Schauspielerin innige Schwarz-Weiß-Fotos mit ihrer Mutter Claudia Heffner Peltz (70) – und widmet ihr rührende Worte. Die Bilder zeigen Mutter und Tochter eng umschlungen, dazu schreibt Nicola: "Ich liebe dich, Mom, so, so sehr. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Liebe machen würde" und weiter: "Es gibt wirklich niemanden wie dich." Der Post kommt, während der Familien-Zoff mit Brooklyns (26) berühmten Verwandten andauert. Die beiden sollen in New York und Los Angeles unterwegs gewesen sein, als die Botschaft online ging – ohne die Beckhams, mit denen sie zuletzt große Familienfeste mieden.

Während Nicola öffentlich ihre "hingebungsvolle" Mama feiert, verschieben sich die Sympathien im Netz spürbar. Laut The Sun zeigen neue Daten: David (50) und Victoria Beckham (51) gewinnen täglich Tausende neue Follower, während Brooklyn Peltz-Beckham im Schnitt Fans verliert. Besonders brisant: Zu den Feiern, die das Paar zuletzt ausließ, gehörte auch Davids 50. Geburtstag. Umgekehrt fehlten David, Victoria, Romeo (23), Cruz (20) und sogar die kleine Harper (14) auf der Gästeliste, als Nicola und Brooklyn Anfang August im County Westchester ihre Ehegelübde erneuerten. Laut Quellen schmerzt die Distanz vor allem Victoria, die hinter verschlossenen Türen um Nähe zu ihrem Erstgeborenen ringen soll. Dass Brooklyn den Kontakt zu den Großeltern hält, heißt es, ändert an der familiären Eiszeit wenig.

Vergangene Woche brachte eine Quelle aus Nicolas Umfeld neue Schärfe in den Familienkonflikt. Gegenüber dem Magazin People wurde betont: "Die Behauptung, David und Victoria hätten ehrliche Versuche unternommen, die Dinge zu kitten, ist unwahr." Seit fast einem Jahr habe sich keiner der beiden Eltern bei Nicola gemeldet – weder per Anruf noch per Nachricht. Besonders brisant: Laut Berichten soll Brooklyn seine Eltern sogar angewiesen haben, ihn nur noch über Anwälte zu kontaktieren. Sogar das einfache "Taggen" auf Instagram habe er offiziell untersagt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihre Mutter Claudia Heffner Peltz

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025