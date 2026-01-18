Steht bei Kim Virginia Grey etwa 2026 ein Reality-Format an?

Kim Virginia Grey (30) wagte sich in den vergangenen Monaten in kein Reality-TV-Format mehr – obwohl sie durch das Business bekannt wurde. Nun klärt die vierfache Hundemutter auf, ob sich das bald ändert: In einer neuen Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob Kim 2026 erneut in einem TV-Format auftaucht. Kim antwortet: "Puh... Ich sehe mich ehrlich gesagt momentan mehr in der Führungsrolle als in einem Reality-Format. Wäre momentan eher eine Rückentwicklung für mich."

Auf die Nachfrage nach konkreten Plänen wird Kim noch deutlicher. "Es müsste schon etwas Krasses kommen, wo ich die Teilnehmer mal wirklich interessant finde. Da gibt's aber momentan eigentlich niemanden", schreibt sie ihren Followern. Aktuell sei sie voll und ganz mit ihrem Dasein fernab der Reality-Bubble zufrieden. Kim beteuert: "Finde mein Leben spannender als alles, was ich da sehe, sorry. Aber vielen, vielen Dank, du Engel."

Tatsächlich teilte Kim erst vor Kurzem mit, dass sie sich etwas Neues in den Kopf gesetzt hat. Sie berichtete offen: "Habe mir jetzt beruflich eigentlich jeden Wunsch erfüllt und mache das, wofür ich brenne. Heißt aber auch, dass ich wieder neue Ziele brauche." Für ihr geplantes Projekt habe die Influencerin eine schlankere Figur ins Auge gefasst und kündigte an: "Für mein nächstes berufliches Ziel werde ich fünf bis zehn Kilo abnehmen müssen." Was ihr genau im Kopf schwebt, plauderte Kim bisher nicht aus.

IMAGO / Panama Pictures Kim Virginia, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Imago Kim Virginia am Flughafen Frankfurt vor ihrem Auslandsumzug nach Dubai