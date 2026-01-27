Andrew schwänzte Eugenies Geburtstag für Epstein-Ausflug

Andrew Mountbatten-Windsor (65) soll den elften Geburtstag seiner jüngsten Tochter Prinzessin Eugenie (35) ausgelassen haben – und stattdessen lieber an der Seite von Jeffrey Epstein (†66) in Florida geblieben sein. Diese brisante Behauptung stammt aus der neuen Biografie "Entitled" von Royal-Autor Andrew Lownie, der vier Jahre lang zum Leben des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen recherchiert hat. Während Eugenie damals mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) und Mutter Sarah Ferguson (66) im Disneyland Paris vor dem berühmten Märchenschloss posierte, fehlte Andrew auf den Bildern. Lownie zufolge entschied sich der frühere Herzog von York, seinen Aufenthalt in Jeffreys Strandhaus zu verlängern, nachdem er zuvor mehrere Tage in New York mit Ghislaine Maxwell (64) verbracht haben soll.

Der Autor zeichnet in seinem Buch das Bild eines Ex-Royals, der tief in ein hedonistisches Jetset-Leben verstrickt gewesen sei und Warnsignale aus dem eigenen Umfeld ignoriert habe. Sarah, die sich bereits Anfang der 1990er Jahre von Andrew getrennt hatte, soll laut dem Autor zunehmend Alarm geschlagen haben – aus Sorge um ihren Ruf, ihre beruflichen Chancen in den USA, aber auch wegen der Macht, die Jeffrey und Ghislaine angeblich über ihren Ex-Mann gewonnen hätten. Freundinnen der früheren Herzogin von York werden mit der Sorge zitiert, Andrew werde von dem US-Unternehmer und dessen Vertrauter gezielt als Aushängeschild benutzt: Sein Name und seine Präsenz seien "großartige Werbung" für das dubiose Netzwerk gewesen.

Eugenie zelebrierte ihren 25. Geburtstag Jahre später noch einmal im Disney-Stil, dieses Mal in der Royal Lodge in Windsor – Andrew kam als "Prinz Charming", Eugenie selbst als Schneewittchen. Doch die Beziehung zwischen Vater und Tochter kühlte zuletzt deutlich ab. Beatrice hingegen hält nach Angaben aus dem Umfeld die Verbindung, ohne den Draht zur königlichen Familie zu verlieren. Beide Schwestern verbrachten die Weihnachtsfeiertage auf Einladung von König Charles (77) in Sandringham, gingen gemeinsam zum Gottesdienst und verbrachten den Tag mit den Royals.

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie im Mai 2017 in London

Getty Images Die Herzogin von York besucht mit Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice das Dominion Theatre in London für "Beauty and the Beast", Mai 1997

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015