Andrews Skandale: Prinz Edward im emotionalen Zwiespalt

Der Schock im britischen Königshaus sitzt tief, nachdem immer neue Details zum Ex-Prinzen Andrew (66) und seinen Kontakt zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) ans Licht kommen. Besonders Prinz Edward (62), der als engster Bruder Andrews gilt, soll die Situation stark belasten. Wie Insider gegenüber OK! angaben, sei die Situation für den Duke of Edinburgh von "Qual und Ironie" geprägt. Während seine Ehefrau Sophie (61) seit Jahren weltweit gegen sexuelle Gewalt und Menschenhandel kämpft, macht sein Bruder Andrew genau damit Negativschlagzeilen.

Ein Insider erklärte die emotionale Zerrissenheit Edwards: "Die Qual ist sehr persönlich – es ist das Leid, seinen eigenen Bruder im Zentrum eines Skandals zu sehen, der intensive weltweite Kritik und Peinlichkeit für die Familie gebracht hat. Egal, was zwischen ihnen über die Jahre passiert ist, Andrew ist immer noch sein Bruder." Gleichzeitig sei die Ironie nicht zu übersehen: "Sophies Name wird wiederholt mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht, was einen krassen und schmerzhaften Kontrast darstellt. Edward hat immer mit enormem Stolz über die Arbeit gesprochen, die Sophie mit Überlebenden und Opfern leistet", so die Quelle weiter. Sophie reiste kürzlich zum Internationalen Frauentag nach Somalia und Kenia, wo sie Überlebende konfliktbedingter sexueller Gewalt traf und Krankenhäuser besuchte, die Frauen nach Vergewaltigungen und weiblicher Genitalverstümmelung behandeln.

Edward und Sophie sind seit über 25 Jahren verheiratet und gelten als eines der stabilsten Paare innerhalb der königlichen Familie. Ein Experte betonte gegenüber OK!, dass das Paar zunehmend zentrale Rollen übernommen habe. "Wenn William irgendwann König wird, werden Edward und Sophie weithin als die Art von erfahrenen und verlässlichen Persönlichkeiten angesehen, die weiterhin bedeutende Rollen bei der Unterstützung der Krone spielen werden", so die Einschätzung.

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Getty Images Prinz Edward im November 2022

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

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Victoria Jones-Pool/Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward vor dem Buckingham Palast, April 2024