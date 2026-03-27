Mette-Marits Schicksal: Zukunft hängt von Ehemann Haakon ab

Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon von Norwegen (52) stehen vor einer entscheidenden Weichenstellung für ihre gemeinsame Zukunft. Nach dem viel diskutierten Interview mit dem norwegischen Sender NRK müssen die beiden nun eine Einigung darüber erzielen, welche Rolle die Kronprinzessin künftig einnehmen wird, wenn Haakon eines Tages den Thron besteigt. Die 53-Jährige steht seit dem TV-Auftritt massiv unter Druck, nachdem sie zu ihrer E-Mail-Korrespondenz mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) befragt wurde. "Er war ein Freund von einem Freund von mir, erst und vor allem. Wenn die Frage war, ob die Beziehung einen anderen Charakter hatte, dann lautet die Antwort nein", erklärte Mette-Marit während des Interviews. Viele Norweger empfanden den Ton der E-Mails jedoch als intim und zeigten sich von ihren Antworten enttäuscht.

Umfragen nach dem Interview fielen vernichtend aus. In Befragungen von Aftenposten und VG gaben 68 Prozent der Norweger an, dass Mette-Marit nicht ausreichend geantwortet habe, während 47 Prozent der Meinung waren, sie solle nicht Königin werden. Auch die Leser von Nettavisen waren nicht milder in ihrem Urteil: 41,2 Prozent erklärten, sie hätten nach dem NRK-Interview weniger Vertrauen in die Kronprinzessin. Nur Stunden nach der TV-Ausstrahlung wurden Mette-Marit und Haakon bei einem Spaziergang außerhalb ihrer Residenz Skaugum beobachtet, wobei die Kronprinzessin eine Sauerstoffzufuhr benötigte. Begleitet wurden sie von einer Paartherapeutin und Haakons früherer Gouvernante. Zudem ist bekannt, dass Mette-Marit mit der Vorbereitung auf eine mögliche Lungentransplantation begonnen hat, da sie an einer schweren chronischen Lungenerkrankung leidet.

Professor Eirik Holmøyvik von der Universität Bergen stellte kürzlich klar, dass Kronprinz Haakon drei Optionen hat, wenn er König wird: Er kann entscheiden, dass Mette-Marit keinen Titel erhält und eine zurückgezogene Rolle einnimmt, sie können gemeinsam beschließen, dass sie einer regulären bezahlten Arbeit nachgeht, oder sie bekommt den Titel der Königin mit der üblichen öffentlichen Rolle. "Kronprinzessin Mette-Marit ist nach der Verfassung kein Teil der Monarchie und steht völlig frei in ihrer Entscheidung, ob sie Teil des Königshauses sein möchte oder nicht", betonte der Jurist gegenüber Dagbladet. Die endgültige Entscheidung müssen Haakon und Mette-Marit gemeinsam treffen. Der dänische Historiker Lars Hovbakke Sørensen ist überzeugt, dass die Kronprinzessin bereits eine Wahl getroffen hat: "Soweit ich ihre Antworten im NRK-Interview interpretieren konnte, hat sie keine Pläne, eine der drei Möglichkeiten zu wählen – es sei denn, ihre Gesundheit verschlechtert sich erheblich." Sie selbst halte sich offenbar weiterhin für geeignet, Königin zu werden.

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Jubiläum von Gamlehaugen in Bergen

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Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit beim Freundschaftsfußballspiel in Skaugum, Asker, 11. Juni 2025

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Imago Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit beim Staatsbesuch von König Philippe und Königin Mathilde in Oslo