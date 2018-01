Multi-Social-Media-Talent Justin Bieber (23)! In einem aktuellen Post schafft es der Teenie-Schwarm nicht nur, seine Tattoos in Szene zu setzen, sondern zeigt auch seine spirituelle Seite. Regelmäßig besucht der Sänger in letzter Zeit Gottesdienste der sogenannten Hillsong Church. Das reicht dem gläubigen Popstar allerdings nicht aus! Auf dem neuen Foto zu sehen: Biebs oben ohne beim Studium seiner Bibel!

Stuart Franklin/Getty Images Justin Bieber in North Carolina 2017

Das Wort Gottes liest Justin allerdings nicht wie ein Normalo: Auf dem Instagram-Foto widmet er sich der Heiligen Schrift in einem Flugzeug und spannt dabei seinen mit Tintenkunstwerken verzierten Oberkörper an. Anscheinend setzt sich der 23-Jährige intensiv mit Religion und Spiritualität auseinander, denn in der Bibel sind einige Textpassagen bereits angestrichen. Kein Wunder: Zu seinen Freunden zählt der Hillsong-Church-Pastor Carl Lentz – ein ziemlich modern daherkommender Gläubiger, der den Bühnenstar unter seine Fittiche genommen haben soll.

Instagram / justinbieber Carl Lentz und Justin Bieber

Auch seine angebliche Wieder-Freundin Selena Gomez (25) scheint der "Sorry"-Interpret schon in den Bann der nicht unumstrittenen Freikirche gezogen zu haben. Die beiden wurden des Öfteren dabei gesichtet, wie sie ein Gotteshaus in Los Angeles besuchten. Carl Lentz wolle die beiden laut Insidern ebenfalls beim Aufbau einer Beziehung unterstützen, wie das OK!-Magazin berichtete.

Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber 2017 zusammen in L.A.

