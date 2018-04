Da werden nicht nur Funken sprühen, sondern auch ordentlich die Fetzen fliegen! Am 9. Mai startet die allererste deutsche Staffel von Bachelor in Paradise zunächst mit vierzehn Ex-Kuppelshow-Stars. Von diesen müssen allerdings nicht nur Woche für Woche welche gehen, es kommt auch regelmäßig Frischfleisch nach. Vor wenigen Stunden verriet RTL, welche zehn Singles das sein werden – und einige von ihnen bergen mächtig Zickenzoff-Potential!

Bei den Herren der Schöpfung sieht zunächst alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus – und mit Cast-Nachrückern wie Niklas Schröder (29), Sebastian Fobe (32) und Michael Bauer (27) scheint sich sogar eine wahrhafte Bachelorette-Best-Buddy-Reunion anzubahnen. Dass ausgerechnet diese drei jedoch hervorragend austeilen können, bewiesen sie zuletzt kurz nach der Trennung von Jessica Paszka (28) und David Friedrich (28) – und zwar, indem sie fies über ihre einstige Rosenkavalierin herzogen. Bleibt also abzuwarten, wer bei "Bachelor in Paradise" zum neuen Lästeropfer der Jungs avancieren könnte.

Zwar treffen in der Villa die beiden Bachelor-Besties Erika Dorodnova (26) und Viola Kraus (27) aufeinander, die BFF-Harmonie könnte allerdings von einer Person zerstört werden: Janika Jäcke (29). Auch sie kämpfte 2016 um die Gunst von Sebastian Pannek (31), hatte damals aber vor allen Dingen für Violas Zielstrebigkeit nur wenig übrig. Als die einstige Miss Süddeutschland Sebastian während eines romantischen Paar-Shootings küsste, fand Janika dafür klare Worte: "Ich kotze im Strahl!" Ob es ihr beim Wiedersehen in der "Bachelor in Paradise"-Villa erneut so gehen wird?

Zwar wird ihr bei "Bachelor in Paradise" niemand aus ihrer eigenen Bachelor-Staffel das Leben zur Hölle machen können, für genug Trubel sorgt sie allerdings ohnehin schon selber: Ela Taş. Nachdem Ex-Bachelor Christian Tews (37) sie 2014 in Folge vier nach Hause schickte, entpuppte die vollbusige Schönheit sich wenige Monate später bei Promi Big Brother als richtige Lästerschwester, wegen der sogar Angelina Heger (26) ihre Teilnahme am Format absagte. Ob sie auch in Thailand die eine oder andere Single-Frau in die Flucht schlagen wird?

Auch sie wird sich im Paradies gleich mit mehreren nur allzu bekannten Gesichtern auseinandersetzen müssen: Svenja von Wrese. Gleich zu Beginn der diesjährigen Staffel spalteten sich Daniel Völz' (33) Liebesanwärterinnen in zwei Lager, Yeliz Koc und Lina Kolodochka spielten dabei ganz klar für das andere Team. Doch auch von ihrer anfänglichen Freundin Carina Spack war Svenja irgendwann einfach nur noch genervt – und betitelte deren angebliche Fußverletzungen vor laufenden TV-Kameras als Fake. Ob das noch ein Nachspiel haben wird?

MG RTL D / Arya Shirazi Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Janika Jäcke, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Svenja von Wrese, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Ela Taş bei "Bachelor in Paradise"

Michael Bauer / Instagram Michael Bauer, Sebastian Fobe, Niklas Schröder, Lukasz Wistuba und Johannes Haller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de