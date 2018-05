Ende 2017 platzte schlagartig und völlig unerwartet die Babybombe! Neun Monate lang bewahrten der Schnulzensänger Enrique Iglesias (42) und seine Liebste Anna Kournikova (36) Stillschweigen darüber, dass sie Nachwuchs erwarteten. Klammheimlich wurden sie schließlich zum ersten Mal Eltern – und das sogar gleich zweifach, denn die ehemalige Tennisspielerin brachte Zwillinge zur Welt. Ihre Fans überraschte die schöne Russin jetzt mit einem hotten Schwangerschafts-Flashback!

Darauf hatten ihre Follower so lange gewartet! Vier Monate nach der Geburt ihrer beiden Sprösslinge Nicholas und Lucy zeigte die 36-Jährige ihnen nun zum ersten Mal, wie sie während ihrer Schwangerschaft ausgesehen hatte: Auf Instagram teilte Anna einen Schnappschuss, der sie mit kugelrundem Babybauch zeigt. In engem schwarzen Outfit und dunklen High Heels strahlt sie in die Kamera und fasziniert mit ihrem Bald-Bama-Glow! Ihren Throwback-Post versah die Beauty mit dem Hashtag "#37Wochen" – ob sie damals wohl schon wusste, dass auf sie und ihren Liebsten doppeltes Babyglück wartet?

In ihre beiden Racker sind der Schmusestar und der Ex-Sportprofi jedenfalls ganz schön vernarrt. Während der Schwangerschaft hatten sie sich noch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – mittlerweile entzücken die frischgebackenen Eltern ihre Bewunderer gelegentlich mit niedlichen Fotos und gewähren ihnen so einen Einblick in ihr Familienglück.

Instagram: Anna Kournikova Anna Kournikova und Töchterchen Lucy

Anzeige

enriqueiglesias/Instagram Enrique Iglesias mit seinen Zwillingen Nicholas und Lucy

Anzeige

Juan Garces / Splash News Anna Kournikova und Enrique Iglesias 2010 in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de