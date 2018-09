Cathy Lugner (28) musste schon viele Tiefpunkte erleben. Die gescheiterte Ehe mit dem Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner (85) setzte der Blondine schwer zu – sie schlug sich mit einem öffentlichen Rosenkrieg herum. Ein Hassbrief mobbte Cathy einige Zeit später dann aus ihrer Wahl-Heimat Österreich. Die alleinerziehende Mama der kleinen Leonie hat zudem wenig Unterstützung im Leben – sie hat kaum Freunde! Beleidigt und gedisst wurde das Playboy-Häschen schon zu Schulzeiten. All diese Krisen belasten Cathy: Die Ex-Naked Attraction-Teilnehmerin würde sie am liebsten für immer aus ihrem Leben streichen!

"Manchmal wünsche ich mir, ich könnte so eine echt abgefuckte, abgebrühte Olle sein, die alles hinter sich lassen kann. Das scheiß Problem: Ich bin ein absoluter Emotionstyp. Grausam", schrieb die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin in einem emotionalen Statement auf Instagram. Cathy möchte endlich loslassen und findet dafür ein passendes Szenario: "Ich stelle mir dann vor, ich könnte all den Scheiß [...] in einen riesigen, lumpigen und muffigen Sack stecken, an einer riesigen Klippe mit meinen 900 Euro teuren Louboutin-Schuhen nur die Spitze des Sackes berührend auf den sicheren Weg in die Hölle verfrachten."

Für ihre Zukunft wünscht sich die Influencerin ein ruhiges Familienleben. Die Beauty möchte endlich ankommen, wie sie vor einiger Zeit in einem Insta-Post offenbart hat: "Ich wünsche mir noch ein bis zwei Kids. Und am liebsten nur noch eine Ehe, die dann für immer hält."

Patrick Hoffmann/WENN.com Cathy Lugner, Ex-Frau von Richard Lugner

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

Instagram / Cathy.lugner Cathy Lugner und ihre Tochter Leonie

