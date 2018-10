Schon wieder Hottie-Alarm bei Kylie Jenner (21)! Erst im Februar brachte die Kosmetik-Unternehmerin die kleine Stormi zur Welt. Während sie ihre Schwangerschaft und die Geburt mehr oder weniger geheim hielt, präsentiert die 21-Jährige ihren After-Baby-Body umso offensiver im Netz. Auf den jüngsten Schnappschüssen zeigt die Neu-Mama, dass nach acht Monaten Baby-Glück aus der einstigen Schwangerschaftskugel ein waschechter Muskelbauch geworden ist.

In einem weißen Outfit posiert Kylie gewohnt sexy auf ihrem Instagram-Account. Der bauchfreie Look gewährt dabei einen guten Blick auf die schlanke und durchtrainierte Körpermitte des Reality-TV-Stars. Die Pics kommentiert die Kylie Cosmetics-Inhaberin – passend zur Halloween-Zeit – schlicht mit einem Geist-Emoji. Ihre Fans finden die Fotos aber alles andere als gruselig und überschlagen sich mit Komplimenten und Feuer-Emojis in der Kommentarspalte.

Auch Kylies Langzeitpartner Travis Scott (26) findet seine Angebetete zum Anbeißen. Der Papa der süßen Stormi tummelte sich zuletzt ebenfalls in den Kommentaren unter einem ihrer lasziven Bilder. Angeblich sollen die beiden auch aktiv an weiterem Nachwuchs arbeiten, da sich besonders Kylie eine kinderreiche Familie mit dem "Astroworld"-Interpreten wünscht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) und Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Töchterchen Stormi

Anzeige

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de