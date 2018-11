Der Rüpelrapper Eminem (46), mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers, sorgt oft für großes Aufsehen. Ob nun Dissangriffe gegen Präsident Donald Trump (72), eine angebliche Affäre mit Sängerin Nicki Minaj (35) oder einfach nur der Release seines neuen Albums: Slim Shady ist immer wieder für eine Überraschung gut! Zuletzt erst in einem Social-Media-Post über seinen neuen Film. Um "Bodied" sehen zu können, lädt Eminem seine Fans nämlich zum kostenlosen Kinobesuch ein – und der hatte es in sich!

Eminems Anhänger sind von dieser coolen Aktion natürlich völlig begeistert und konnten vergangenen Freitag und Samstag diverse Vorstellungen in einem Kino in Detroit wahrnehmen. Auch Co-Produzent Frank Barwah hat im Interview mit Daily Mail nur Positives über den Rapper zu berichten: "Er ist ein Genie, hat unglaubliche Ideen und ist sehr kreativ. Er denkt an die Dinge, die die meisten Menschen nicht beachten würden. Für den Film "Bodied" hat er sich sehr engagiert. Er half beim Casting, bei der Musikauswahl und kam ständig ans Set". Mit "Lose Yourself" kann die Hip-Hop-Legende bereits eine Oscar-Auszeichnung für den besten Song im Film "8 Mile" verbuchen. Ähnlich porträtiert auch "Bodied" die Welt der Rapbattles. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Drama, sondern um eine satirische Komödie.

Eminem bleibt sich also treu, denn auch einige seiner Texte und Musikvideos, wie zum Beispiel "Without Me", sind komödiantisch-witziger Natur. Da sich das Ausnahmetalent für dieses Genre dermaßen begeistern kann, hat er den Film kurzerhand mitproduziert. "Eminem ist eine der am härtesten arbeitenden Personen, die ich jemals kennengelernt habe", fährt Frank Barwah im Gespräch fort. Kein Wunder also, dass der Rapper auch seine Fans an dieser harten Arbeit teilhaben lassen möchte.

