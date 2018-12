Was denkt Jasmin Wagner (38) heute über Lucas Cordalis (51)? Als Teenager war das Popsternchen vier Jahre lang mit dem Spross von Costa Cordalis (74) liiert. Vor allem eine gemeinsame Erfahrung verbindet die Musiker bis heute, denn die Sängerin verlor in der Beziehung ihre Unschuld. Bei den ProSieben Wintergames stand das Ex-Paar nun erneut gemeinsam vor der Kamera. In einem Interview schildert Blümchen, wie dieses Aufeinandertreffen nach all der Zeit für sie war!

In einem RTL-Gespräch macht Jasmin ganz deutlich, dass es für sie überhaupt nicht komisch war, in einer Fernsehshow auf ihren berühmten Ex zu treffen. "Ich freu mich, wenn ich Lucas sehe. Ich finde es toll, dass er so glücklich ist. Es ist ja 20 Jahre her", erklärt der Lockenkopf. Tatsächlich haben die Ex-Partner mittlerweile unabhängig voneinander ihr Glück gefunden. Blümchen trat 2015 vor den Traualtar und gab ihrem Liebsten Frank Sippel das Jawort. Ein Jahr später ging auch ihr Verflossener den Bund der Ehe ein. Mit Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (32) ist er nicht nur verheiratet – die beiden haben auch eine gemeinsame Tochter.

Jasmin stört sich nicht daran, dass ihr erstes Mal bis heute für Schlagzeilen sorgt. Als sie das Thema 1997 in ihrem Song "Gib mir noch Zeit" aufgriff, landete sie damit sogar einen riesigen Hit. "Das erste Mal ist ja für Teenager ein spannendes Ding. Das dann mit meinen Fans zu teilen, war völlig okay. Das ist ja nur meine Geschichte. Am ersten Mal ist ja nichts peinlich", blickt die heute 38-Jährige auf diese Zeit zurück.

Getty Images Blümchen beim GQ Men of the Year Award 2018

Anzeige

ActionPress / wcrART / face to face Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Anzeige

ActionPress / Ukas, Michael Frank Sippel und Jasmim Wagner bei den GreenTec Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de