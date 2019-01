Gavin Rossdale (53) zeigt sich der Öffentlichkeit! Der britische Sänger macht aktuell keine einfache Zeit durch: Nur zwei Monate nach dem ersten offiziellen Paar-Auftritt mit Sophia Thomalla (29) gehen die einstigen Turteltäubchen offenbar schon wieder getrennte Wege. Während die Schauspielerin ihr neues Liebes-Glück mit dem Profi-Kicker Loris Karius (25) offen auslebt, zog sich der Musiker nach dem Beziehungs-Aus zurück. Bis jetzt: Gavin wurde bei einem Spaziergang mit seinem Hund gesichtet!

Am vergangenen Samstag stellte sich der Bush-Rocker das erste Mal nach der Turtel-Offensive seiner Ex dem Blitzlichtgewitter der lauernden Fotografen. Aktuelle Paparazzi-Pics zeigen Gavin in Los Angeles – lässig in einer weiß-gemusterten Jacke, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose gekleidet. Doch der 53-Jährige flanierte nicht alleine durch die Straßen der amerikanischen Metropole: Ihn begleitete sein geliebter Zwergspitz Chewy. Beim Gassigehen mit der Fellnase setzte sich der Brite eine Mütze und eine dunkle Sonnenbrille auf.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Gavin mit einem tiefgründigen Post im Netz für Aufsehen: "Niemand kann zurückgehen und von vorne anfangen, aber jeder kann heute neu beginnen und einen Schlussstrich ziehen", schrieb er auf Instagram und deutete damit wohl auf die jüngst vollzogene Trennung von der tätowierten Berlinerin hin.

MEGA Gavin Rossdale in Los Angeles

SplashNews.com Gavin Rossdale, Sänger

Getty Images Gavin Rossdale und Sophia Thomalla bei einer Film-Gala im November 2018

