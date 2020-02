Datet Jamie Foxx (52) schon wieder eine Neue? Im Sommer des vergangenen Jahres hatte er sich nach fünf Jahren Beziehung von Katie Holmes (41) getrennt. Seitdem wurde der Schauspieler und Musiker immer wieder mit Sängerin Sela Vave gesichtet. Auch den Jahreswechsel verbrachten sie gemeinsam auf einer luxuriösen Jacht. Zwischen den beiden soll jedoch ein rein professionelles Verhältnis auf Mentor-Schützling-Basis bestehen. Vergangene Woche wurde er dann mit einer anderen Frau abgelichtet. Jetzt, einige Tage später begleitete ihn eine weitere, attraktive Unbekannte.

Wie Daily Mail berichtet, hat Jamie gemeinsam mit einer mysteriösen Lady eine Pre-Oscar-Party in Los Angeles verlassen. Auf den Bildern sieht man den "Baby Driver"-Darsteller in ein Auto einsteigen. Seine weibliche Begleitung befand sich bereits im Fahrzeug und konnte dabei fotografiert werden, wie sie aus dem Wageninneren nach draußen lächelt. Jamie soll sich mit der Unbekannten unterhalten haben. Weitere Details zu der Frau sind derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Zu einer eventuellen neuen Beziehung äußerte sich der Schauspieler selbst bisher nicht. Das ist nicht überraschend, hielt sich der 52-Jährige bezüglich seines Privatlebens doch bereits in der Vergangenheit ziemlich bedeckt. Das lag vermutlich auch an seiner damaligen Partnerin Katie. Nach der Trennung von Tom Cruise (57) hatte diese einen Scheidungsvertrag unterzeichnet, der festlegte, dass sie sich fünf Jahre nicht mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigen dürfe. 2017 fand das Versteckspiel der beiden schließlich ein Ende.

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2020 in New York

MEGA Jamie Foxx im Januar 2020 in Hollywood

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2020 in Miami

