Til Schweiger (56) schwebt auf Wolke sieben! Erst im Januar gab der Schauspieler und Regisseur bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Inzwischen zeigt er die Liebe zu seiner neuen Freundin Sandra regelmäßig in der Öffentlichkeit. Auch im Urlaub auf den Malediven sorgt der 56-Jährige im Moment dafür, dass seiner Community wohl kaum ein Bild der beiden Turteltauben entgeht: In den sozialen Medien teilt er ganz eifrig ein Pärchenfoto nach dem nächsten.

Auf seinem neusten Instagram-Bild macht der vierfache Vater seine Liebe zu der 25-Jährigen erneut deutlich. Ganz romantisch sitzt das Paar in einer kleinen Hütte vor der Kulisse des strahlend blauen Ozeans und küsst sich. Til setzt schlicht und einfach ein Herz unter den Post. Seit einigen Tagen kommt er gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Der "Keinohrhasen"-Darsteller scheint ganz vernarrt in die hübsche Blondine zu sein: "Ich liebe dein Lächeln, Schildkröte! Hashtag #justhappy", schrieb er unter den letzten Urlaubsschnappschuss.

Die Beziehung der beiden ist zwar noch sehr frisch, doch Til plauderte bereits aus, dass er sich vorstellen könne, noch einmal zu heiraten. "Wenn ich noch mal eine tolle Frau treffen sollte, in die ich mich verliebe und die unbedingt heiraten möchte, dann könnte ich mir das mittlerweile vorstellen", verriet er erst vor wenigen Wochen.

Instagram / tilschweiger Sandra und Til Schweiger auf den Malediven, Feburar 2020

Instagram / tilschweiger Sandra und Til Schweiger auf den Malediven, Feburar 2020

ActionPress Til Schweiger mit seiner neuen Freundin Sandra bei der Premiere von "Die Hochzeit" in Hamburg

