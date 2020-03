Das Coronavirus versetzt gerade nicht nur Deutschland in Aufruhr. Auch einige Hollywood-Hochkaräter sind in Alarmbereitschaft wegen der rapiden Ausbreitung des Virus. Unter ihnen ist auch Nikki Bella (36). Die ehemalige Wrestlerin macht sich aber nicht nur um sich selbst Sorgen, sondern auch um ihren Nachwuchs. Die Schönheit ist nämlich aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche. Die Kalifornierin hat daher umso größere Angst, sich mit der Virusinfektion anzustecken.

In der Interviewsendung The Talk sprach die werdende Mutter gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (36) über ihre Ängste. "Ganz früh während meiner Schwangerschaft hatte ich mir das Influenza-B-Virus eingefangen und davor hatte ich nicht einmal die Grippe. Es war furchteinflößend und es hat mich so erschreckt", offenbarte die Verlobte von Artem Chigvintsev. Sie gab zu, dass sie sich lieber wieder das Genick brechen würde, als jemals wieder die Grippe haben zu müssen.

Ihren Fans rät der "Total Bellas"-Star lieber zuhause zu bleiben, wenn sie krank sind, damit sie niemanden anstecken können. Die 36-Jährige ist der festen Überzeugung, dass sie zurzeit ein schwächeres Immunsystem habe. Deshalb fürchtet sie, dass das Risiko einer Infizierung für sie jetzt höher sei.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella und Brie Bella im März 2020

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im März 2020

Getty Images Nikki Bella bei einem WWE-Event in L.A. im Oktober 2019



