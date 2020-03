Der Internationale Frauentag inspirierte einige Männer dazu, die Damen in ihrem Leben feierlich zu ehren. Ganz vorne mit dabei: Marc Barthel (30). Er nahm den Feiertag zum Anlass, sich bei seiner Partnerin Anna Hofbauer (31) zu bedanken. Dafür hat er ein Bild der Musical-Darstellerin aus der Zeit gepostet, als sie noch mit ihrem gemeinsamen Sohn Leo schwanger war. In der Bildunterschrift macht der Schauspieler seine Liebeserklärung an sie ganz offiziell und öffentlich.

Auf dem Schnappschuss hält die Ex-Bachelorette ihren runden Babybauch vor der Kulisse eines romantischen Sonnenuntergangs. Der Berliner schreibt dazu auf Instagram: "Ohne diese Frau an meiner Seite hätte ich nie das wahre Glück kennengelernt. Die wahre, ehrliche und bedingungslose Liebe meines Lebens." Der Sänger bedankt sich bei seiner besseren Hälfte dafür, dass sie alle seine Macken ertrage und so eine wundervolle Mutter für ihr Kind sei.

Seinen Followern gesteht der 30-Jährige außerdem, dass in diesem Jahr der erste Weltfrauentag sei, an dem er sich wirklich Gedanken gemacht habe. Und das habe er alles nur der Frau an seiner Seite zu verdanken. Mit "Ich liebe dich" beendet der "Regenbogen"-Interpret seinen herzerwärmenden Post.

Instagram / marcbarthel Marc Barthel im Oktober 2019

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohnemann Leo

Instagram / marcbarthel March Barthel und sein Sohn Leo im Dezember 2019



