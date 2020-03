Hat Brody Jenner (36) wieder Schmetterlinge im Bauch? Seit seiner Trennung von Kaitlynn Carter im August 2019 ranken sich immer wieder neue Gerüchte um sein Liebesleben. Ende des Jahres war der Reality-TV-Star für kurze Zeit mit Model Josie Canseco liiert. Kurz darauf gab es Spekulationen um eine mögliche Liaison mit deren Kollegin Allison Mason. Jetzt soll Brody erneut auf Beutezug gewesen sein: Läuft da etwas mit TikTok-Sternchen Daisy Keech (20)?

Ein E! News-Insider will die beiden neulich gemeinsam in Los Angeles gesichtet haben. Brody und Daisy seien gemeinsam zu einem Biosupermarkt gefahren. Während der Halbbruder von Kylie Jenner (22) am Auto gewartet habe, sei die Instagram-Beauty kurz in den Laden gehüpft, um das Mittagessen zu besorgen. Als die 20-Jährige den Shop wieder verließ und auf ihren 16 Jahre älteren, vermeintlichen Freund zumarschierte, habe sie ihn überglücklich angestrahlt. Der Informant beschreibt das Verhalten des möglichen Pärchens als "flirty" und "sehr vertraut". Daisy habe zudem Brodys Arm gestreichelt.

Optisch würde Daisy jedenfalls ins Beuteschema passen. Brodys jüngste Ex-Partnerinnen sind nahezu alle blond und ziemlich gut in Form. Ob wirklich etwas an den romantischen Vermutungen dran ist, bleibt unklar. Weder Daisy noch Brody haben sich bisher dazu geäußert.

Anzeige

Xavier CollinImage Press AgencyMEGA Brody Jenner und Josie Canseco

Anzeige

Instagram / daisykeech Daisy Keech im März 2020

Anzeige

Getty Images Brody Jenner und seine Ex Kaitlynn Carter im Dezember 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de