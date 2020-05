Ist das nicht etwas zu früh? An den Kardashians kommt man auf Social Media mittlerweile wohl kaum noch vorbei. Kylie Jenner (22) und Kim Kardashian (39) zählen sogar zu den Personen mit den meisten Followern weltweit. Auch die nächste Generation der Reality-TV-Familie ist im Netz schon ziemlich präsent – und das nicht nur auf den Accounts ihrer Eltern: Jetzt hat Kims Nichte Dream Renee Kardashian mit nur drei Jahren ihr eigenes Instagram-Profil!

Die Tochter von Blac Chyna (31) und Robert Kardashian (33) feierte am Montag mit einem süßen Video ihre Instagram-Premiere. Der kleine Lockenschopf zeigte sich darin mit einem Herzchen-Filter im Gesicht, lächelte fröhlich in die Kamera und erzählte stolz: "Ich hab so schöne Zähne." Kurz darauf stand Dream (3) auf und präsentierte ganz aufgeregt, wie lang ihre Haare schon sind. Diese süße Aufnahme kommt scheinbar auch bei den Fans gut an, denn unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche positive Kommentare.

Nur zwei Tage nach dem ersten Post hat Dreams Profil, das von Mama Blac Chyna verwaltet wird, schon über 700.000 Follower. Für Dreams älteren Halbbruder King Cairo Stevenson (7), der aus Blacs Beziehung mit Tyga (30) hervorging, legte das Model bislang allerdings noch keinen eigenen Account an.

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian feiern Chynas Geburtstag in Hollywood im Mai 2016

Instagram / blacchyna King Cairo Stevenson und Dream Renee Kardashian im April 2020

Getty Images Blac Chyna und ihr Sohn King Cairo Stevenson im März 2017 in Los Angeles



