Auch Jamie Foxx (52) schließt sich den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt an! Der Tod von Georg Floyd sorgte für weltweite Bestürzung und hat viele Menschen dazu mobilisiert, Flagge gegen Diskriminierung und gegen die Unterdrückung von Schwarzen zu zeigen. Auch viele Stars schließen sich den Demonstrationen an und berichten von ihren persönlichen Rassismus-Erfahrungen. Hollywood-Star Jamie Foxx war nun ebenfalls bei einer "Black Lives Matter"-Demo in Los Angeles mit von der Partie!

Auf einem Foto, das während der Protestaktion aufgenommen wurde, hat der "Django Unchained"-Darsteller seine Hand zur Faust geballt und in die Luft gestreckt – und zeigt damit das Symbol der "Black Lives Matter"-Bewegung, das zurzeit viele Plakate und Schilder ziert. Der 52-Jährige steht dabei inmitten einer Gruppe von Demonstranten, die sich, mit Mundschutz und Schildern ausgerüstet, für eine Welt ohne Rassismus einsetzen.

Auf Instagram zeigte sich Jamie davon ergriffen, dass die Proteste weltweit so viel Zustimmung gefunden haben. Er veröffentlichte auch Aufnahmen von Demonstrationen aus Deutschland. "Es gibt keinen Zweifel: Liebe ist immer stärker als Hass. Die starke Stimme der Mehrheit kann Rassismus zerstören", schrieb der US-Amerikaner. Doch nicht nur Jamie ist von den aktuellen Geschehnissen betroffen, auch andere Stars, wie Jennifer Lopez (50) und Alex Rodriguez (44), protestierten auf der Straße. Die Popsängerin und der Profi-Baseballspieler nahmen ebenfalls an der "Black Lives Matter"-Demo in Hollywood teil.

Anzeige

MEGA Jamie Foxx und andere Demonstranten auf einer "Black Lives Matter"-Demo in Hollywood im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im Jahr 2020

Anzeige

ActionPress Jennifer Lopez und Alex Rodriguez auf einer "Black Lives Matter"-Demo in Hollywood im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de