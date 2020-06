Wie kam Melissas (23) und Dominics (24) Beziehungsouting bei ihren Mitstreitern an? Die beiden Berliner haben sich bei Are You The One? kennen und lieben gelernt – dabei hatten die Experten andere Partner für sie vorgesehen: Denn in der Show ging es darum, unter den 20 Kandidaten sein "Perfect Match" zu finden. Bei Melissa war das Laurin (22) und bei Dominic Ivana. Doch die Immobilienkauffrau und der Student entschieden sich gegen ihre Matches und für ihre Liebe. Inzwischen sind sie sogar ein Paar. Nun verriet Melissa, wie ihre Showkollegen diese Nachricht aufgenommen haben.

Im Interview mit Promiflash erzählte die 23-Jährige: "Also wir Mädels haben eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir auf jeden Fall drüber geschrieben und ich habe ihnen das erzählt." Alle hätten sich total für ihr Liebesglück gefreut und durchweg positiv reagiert. Doch was sagt ihr von den Experten auserkorener Partner dazu? "Mit meinem 'Perfect Match' Laurin habe ich nicht darüber gesprochen, weil wir jetzt nicht wirklich in Kontakt stehen", erklärte Melissa. Sie würden sich im Netz gelegentlich gegenseitig markieren, ansonsten höre sie aber nichts mehr von dem Mönchengladbacher.

Melissa und Dominic gehen schon seit Mitte April gemeinsam durchs Leben – und sind offenbar überglücklich miteinander. "Ich kann schon von mir behaupten, dass ich verliebt bin", gab der 24-Jährige gegenüber Promiflash preis. Sie haben sich sogar schon gegenseitig "Ich liebe dich" gesagt.

Anzeige

Instagram / Bz8PBC_CwZt Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / laurinkl Laurin, "Are You The One?"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / dominic.ewig Dominic, "Are You The One?"-Kandidat 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de