Vanessa Bryant (38) widmet ihrem verstorbenen Ehemann Kobe Bryant (✝41) rührende Zeilen! Anfang dieses Jahres kamen der ehemalige Basketballprofi, seine Tochter Gianna Bryant (✝13) und sieben weitere Passagiere bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben. Dabei soll der Pilot möglicherweise in dichtem Nebel die Orientierung verloren haben. Den diesjährigen Vatertag in den Vereinigten Staaten mussten die Witwe des Sportlers und seine drei hinterbliebenen Töchter nun erstmals allein verbringen. Zu diesem Anlass teilte Vanessa emotionale Worte im Netz!

"Alles Gute zum Vatertag an den besten Papa der Welt", verkündete Vanessa am vergangenen Sonntag stolz via Instagram. Dazu teilte die 38-Jährige einen Schnappschuss, der bei Kobes 41. Geburtstag entstanden ist. Freudestrahlend lächelt die NBA-Legende darauf mit allen vier Töchtern an seiner Seite und zahlreichen Luftballons im Hintergrund in die Kamera. "Wir vermissen dich so sehr. Wir lieben dich für immer", schrieb die vierfache Mutter im Namen ihrer Kinder.

Seit dem Tod des Familienvaters hat sich einiges getan. Vanessa und ihre Mädchen feierten nicht nur das erste Osterfest ohne den Sportler, Töchterchen Capri lernte inzwischen sogar schon laufen. "Mein Baby! Ich bin so stolz auf dich", schwärmte Vanessa vor wenigen Wochen im Netz.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2018 in Culver City

Getty Images Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant

Getty Images Vanessa Bryant mit ihrem Mann Kobe und den Töchtern Gianna und Natalia, Juli 2016



