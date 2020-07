Jetzt reagiert sie auf die Kritik im Netz! Die Geschichte der jungen Russin Darya Sudnishnikova ging um die ganze Welt – der Grund: Der Teenager erwartet schon im Alter von 14 Jahren sein erstes Kind. Auch wenn ihr Freund Ivan (11) nicht der leibliche Vater des Kindes ist, steht er seiner Liebsten während der Schwangerschaft stets zur Seite, und auch bei der Erziehung des Kindes möchte er in Zukunft helfen. Ein Plan, der nicht bei allen Fans Anklang findet. Doch Darya kann die Hass-Kommentare in den sozialen Medien nicht verstehen.

"Alle sprechen davon, dass er noch ein dummes Kind ist, nichts taugt und dass er sich kaum von anderen Kindern unterscheidet", berichtet die 14-Jährige nun in einem RTL-Interview. Dabei spiele er eine besonders wichtige Rolle in ihrem Leben. "Zur Zeit ist er wahrscheinlich der Einzige, der mich moralisch unterstützt, beruhigt und mir in Zukunft helfen wird", erklärte Darya und fasste zusammen: "Man kritisiert ihn einfach nur wegen seines Alters."

Um die werdende Teenie-Mutter noch besser unterstützen zu können, fasste Ivan einen Entschluss: Mit der Erlaubnis seiner Eltern zog er zuletzt zu Darya, wo sich das junge Paar jetzt das Kinderzimmer der 14-Jährigen teilt. Dabei stießen die beiden jedoch bereits auf erste Herausforderungen. "Er tut nichts und sitzt nur an seinem PC", beschwerte sich Darya über ihren elfjährigen Partner.

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova (r.) und ihr Freund Ivan im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de